Une grosse réorganisation en vue pour Samsung

Des résultats moins forts que prévus

Une lourde réorganisation à venir

Lors de ses derniers résultats financiers, Samsung Electronics, leader mondial de la fabrication de puces mémoire, avait dévoilé un bénéfice d’exploitation de 6,8 milliards de dollars,, qui ciblaient sur 7,7 milliards.Cette performance décevante a poussé la direction à, afin d’exprimer son inquiétude face à ses difficultés actuelles et de rassurer les investisseurs. Apparemment cela n'a pas suffit et il est désormais question d'un remaniement stratégique qui intervient dans un contexte difficile aux dires du groupe.Cette réorganisation comprendra plusieurs axes, à commencer par un: le groupe entend restructurer son management pour insuffler un nouvel élan à son pôle semi-conducteurs (autrement il y avoir un nombre important de licenciement). Rappelons que ce secteur est crucial pour le groupe, notamment en raison de son rôle dans le développement de l’IA et des technologies émergentes.Avec l’essor de l’IA, les besoins en puces spécialisées explosent et il n'est. Aussi Samsung Electronics vise à renforcer ses capacités pour rester compétitif. L’objectif est de reconquérir une part de marché et d’innover dans des segments stratégiques, tels que la gravure de pointe (3 nm et en deçà).Mais, il faudra aussi tenir compte du contexte de crise. Bien que les résultats restent positifs, ils sont en net retrait par rapport aux attentes des investisseurs, en partie à cause d’une demande mondiale en baisse pour les smartphones et l’électronique grand public. En outre, le marché des semi-conducteurs, bien que prometteur, reste volatile en raison des cycles d’approvisionnement et des tensions géopolitiques.Afin de diversifier ses ressources, Samsung pourrait augmenter ses, un autre secteur en forte croissance où ses semi-conducteurs pourraient jouer un rôle clé. Enfin, le groupe devrait également chercher depour accélérer son développement et augmenter ses capacités de production, les fluctuations de la demande et les contraintes liées aux coûts de production restant des défis majeurs.