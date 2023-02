Les prochains smartphones de realme auront une pseudo Dynamic Island

encoche

Une pseudo "dynamic Island" chez realme

La Dynamic island, une spécificité de l'iPhone 14 Pro/Max

Ainsi, le concept a donné des idées à la concurrence. Ainsi, realme a rapidement lancé un petit concours auprès de saafin d'. À présent c'est au tour de Madhav Sheth () de partager -très brièvement sur Twitter - une image d'un concept résultant de ce concours. Si le tweet a bien vite disparu, la chose semble bien enclenchée et la fonctionnalité devrait être implémentée sur les prochains smartphones C-Series de la marque.En apparence,. En effet, pour l'heure, la bande noire ne propose que des informations liées à la batterie du smartphone et son état de charge lorsqu'il est branché sur le secteur. Même si les animations proposées ont l'air fluides, on est encore bien loin des particularités de celle de Cupertino. Mais certaines fonctions pourraient être dévoilées dans un second temps.Pour rappel,dont la forme et la taille s'adaptent en fonction des applications pour afficher des alertes, des notifications ou encore des live activities.La fonction a été longuement travaillée en interne. Lors d'une mission d'évangélisation, Craig Federighi () et Alan Dye () en avaient dévoilé la genèse. Pour cela, il a fallu réexaminer toutes les manières d'utiliser son iPhone, comme la façon de déverrouiller l'écran de verrouillage, de revenir à l'écran d'accueil et de changer d'application.. Cette modification a conduit à de longues réflexions sur la manière d'exécuter plusieurs applications /notifications et comment gérer une activité en arrière-plan. Un défi très excitant pour concentrer l'essence de l'iPhone dans ce tout petit endroit interactif.