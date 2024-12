Apple n’a pas le choix et doit cesser de vendre ces iPhone en Europe

Une obligation imposée par l’UE

Quelles conséquences pour Apple ?

Adios petits anges

Qu’en est-il des modèles d’occasion ?

Une transition attendue

Adoptée en 2022, la directive européenne exige que les smartphones, tablettes et appareils photo vendus dans l’UE soient dotés de ports USB-C à partir de fin 2024.Cette réglementation s’applique à tous les appareils mis sur le marché après le 28 décembre 2024. En réponse, Apple a commencé à intégrer des ports USB-C dans ses appareils récents, comme les iPhone 15 et 16. Mais voilà, les modèles plus anciens équipés de ports Lightning , comme les iPhone 14 et SE, ne sont plus conformes et doivent être retirés des rayons.Apple cessera donc officiellement la vente de ces modèles dans les 27 pays de l’Union européenne à compter du 28 décembre.Les revendeurs pourront écouler les stocks déjà en circulation, mais aucune nouvelle unité ne sera produite ou commercialisée.Cette décision intervient plus tôt que prévu pour l’iPhone 14, qui devait initialement être retiré du catalogue d’ici fin 2025.Comme le rappellent nos très chers confrères de chez MacG , les appareils reconditionnés resteront disponibles après le 28 décembre,Les entreprises spécialisées dans le reconditionnement, comme Recommerce, continueront donc de proposer des iPhone Lightning, comme l’iPhone 8 ou l’iPhone 14, tant que les stocks suivront.Avec cette décision, Apple s’aligne sur les nouvelles exigences européennes. Si ce changement met fin à l’ère du Lightning pour ses appareils récents,Une vraie simplification pour les utilisateurs, qui à titre personnel, me met en joie chaque jour, de ne puis avoir à jongler entre plusieurs câbles. Merci l’Europe.