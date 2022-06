EU : l'USB-C sera obligatoire en 2024 pour Apple (et l'iPhone 16)

Ces nouvelles obligations conduiront à une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. On estime que les chargeurs éliminés et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.

En effet, après quelques incertitudes (plutôt liées au calendrier serré et au travail de transposition), ce ne sera pas l'année prochaine, mais plutôt à l'automne 2024 que le chargeur unique entrera en vigueur.Comme prévu paril y a quelques jours, l'Union européenne vient de conclure uny compris l' iPhone et les AirPods , les obligeant à troquer leur port Lightning pour l'USB-C. Dans un communiqué de presse , la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a annoncé qu'elle était enfin parvenue à normaliser une directive.D'après ce texte, tous lestéléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo numériques, écouteurs, casques, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables y seront soumis. Seuls certains produits seront exemptés, car jugés trop petits pour offrir un port USB-C, tels que les smartwatches, les trackers de santé et certains équipements sportifs.Au passage, le Parlement se fend de quelques chiffres, rappelant queJusqu'à présent,D'autant que celle-ci va nécessairement engendrer un coût supplémentaire et des modifications sur les produits. La firme californienne pourrait d'ailleurs harmoniser l'ensemble de sa gamme en USB-C et non conserver deux productions différentes, l'une pour l'UE et l'autre pour le reste du monde.