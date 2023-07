Comment chargez-vous votre iPhone ? Lightning ou sans fil ?

Du connecteur 30 broches au MagSafe

Un connecteur imposant

Et bientôt l'USB-C

Et vous, comment chargez-vous votre iPhone ?

. Ce changement ne s'est d'ailleurs pas fait sans la grogne de certains utilisateurs. Si le Lightning avec son connecteur nettement plus compact et réversible était évidemment un pas dans le bon sens, de nombreux utilisateurs avaient accumulés des accessoires avec le connecteur 30 broches, qu'il fallait laisser de côté, ou utiliser via un adaptateur., en sus du Lightning. Cupertino a depuis conservé son connecteur propriétaire jusqu'aux modèles de la gamme actuelle, tout en perfectionnant la charge sans fil grâce au MagSafe.Pour rappel,(les gammes iPhone 13 et iPhone 14 ) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture), mais également de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe.et permet à Apple d'augmenter la puissance de charge jusqu'à 15W pour les chargeurs certifiés (7,5W max pour les autres). Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.Avec l' iPhone 15 , Apple, poussée par les exigences européennes , va devoir(qui lui permettait également de recevoir une dîme de la part des accessoiristes désirant disposer de la certification MFi, pour Made For iPhone). Cela devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs, les seuls appareils Apple ne disposant pas de ce port étant les iPhone et les AirPods (leur tour viendra).Bien entendu, le problème que l'on avait observé lors du passage du connecteur 30 broches au Lightning va se retrouver entre le Lightning et l'USB-C :, que ce soit avec ou sans MagSafe. La charge reste moins rapide, ce qui me pousse à brancher mon iPhone en filaire de temps en temps, lorsque j'ai réellement besoin d'engranger l'énergie le plus rapidement possible.Personnellement et la plupart du temps en journée,(comme ses prédécesseurs compatibles avec la charge sans fil)(un modèle Nomad) me permettant de consulter simplement son écran pendant que je travaille sur mon Mac. Cette configuration me permet également de pouvoir partir rapidement en empochant mon téléphone sans avoir à le débrancher.Pour ceux qui se demandent si le fait d'être en permanence sur un chargeur sans fil a un impact sur l'état de santé de la batterie,(ce qui n'a pas toujours été le cas pour les modèles précédents, que ce soit avec une charge en filaire via un support incliné également doté d'un connecteur Lightning, ou en sans fil). La recharge optimisée de la batterie est également activée sur tous mes iPhone depuis que cette option est disponible.Avez-vous opté pour la charge sans fil, pour le MagSafe, ou préférez-vous encore le filaire pour sa rapidité ou pour son meilleur rendement (le sans fil implique encore des déperditions, même en MagSafe) ?