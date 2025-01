Duolingo : comment une chouette verte a révolutionné l’apprentissage des langues

Un succès porté par l’innovation

Une stratégie d’expansion payante

Lancé en 2012 par deux informaticiens expatriés aux États-Unis, Duolingo s’était donné pour mission de démocratiser l’apprentissage des langues. L’application, associée à sa mascotte emblématique Duo, une chouette verte plutôt rigolote, a transformé cette vision en réalité grâce à une interface ludique etEn août 2024, la plateforme a franchi une étape clé : 1. Ce chiffre, combiné à une satisfaction client exceptionnelle, a consolidé sa position dominante, représentant environ 90 % de parts de marché dans son secteur.. En intégrant des algorithmes avancés, la société a personnalisé l’apprentissage pour chaque utilisateur, en analysant ses erreurs, ses progrès, et ses habitudes.En 2024, Duolingo a également introduit une fonctionnalité basée sur l’IA générative, permettant aux utilisateurs de. Cet ajout a permis de séduire un public toujours plus large, des étudiants aux professionnels cherchant à améliorer leurs compétences linguistiques.La société a diversifié ses offres avec des cours adaptés à des besoins spécifiques, comme la préparation à des certifications internationales ou l’apprentissage du vocabulaire professionnel. De plus, elle s’est implantée sur de nouveaux marchés, élargissant sa présence en Asie et en Afrique, où la demande pour des outils éducatifs numériques est en plein essor.Enfin, elle a choisi un modèle freemium et propose en option, un abonnement payant Duolingo Plus, qui génère des revenus solides tout en attirant une vaste base d’utilisateurs gratuits. Avec ses performances financières, ses innovations constantes et son impact culturel, Duolingo continue de réinventer l’apprentissage des langues.