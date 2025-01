L’iPhone est enfin majeur ! Il fête ses 18 ans

2007 : le pari risqué d’Apple

Une annonce qui donne des frissons

Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone.

(Oui ça c'est moi avec mon premier iPhone en 2007, j'avais des cheveux et j'étais un Jedi visiblement)

Les innovations qui ont tout changé

Le lancement mondial, un vrai carton

Steve Jobs, l’homme derrière la vision

L’impact colossal de l’iPhone aujourd’hui

En 2007, Apple n’était pas encore l’empire qu’on connaît aujourd’hui. La marque revenait en fait de loin, après des années de galère. Le retour de Steve Jobs en 1997 avait tout changé. Entre l’iMac, l’iPod et iTunes, Apple s’était refait une santé. Mais là, on parlait d’un autre terrain : le téléphone portable. Et à l’époque, le marché était déjà saturé, avec des mastodontes comme Nokia, Motorola et BlackBerry qui dominaient les ventes., et à titre personnel, il n’était pas question que remplace mon Sony K800i par un téléphone fabriqué par Apple… Quelle idée ?Le 9 janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène pour la conférence Macworld. Il commence par chauffer la salle :Il présente alors l’iPhone comme une révolution : un téléphone, un iPod à écran tactile, et un navigateur Internet dans un seul appareil. Tout ça, sans clavier, avec juste un écran tactile. C’était un moment incroyable ! Jobs a livré un show parfaitement orchestré, avec démonstrations en direct et quelques blaguounettes pour détendre l’atmosphère.L’iPhone 1 avait de quoi impressionner : un écran tactile capacitif de 3,5 pouces, un système d’exploitation simplifié (iOS), un navigateur web complet (Safari), et même un capteur photo. À l’époque, les téléphones avaient tous des claviers physiques, alors voir un appareil sans touches, c’était plutôt rare. Bon, il y avait quand même quelques défauts : pas de 3G, pas de copier-coller, et une autonomie un peu juste (pour le coup ça, ça n’a pas beaucoup changé).et les craintes concernant la prise en main de la bête.Après cette présentation en grande pompe, il a fallu attendre le 29 juin 2007 pour voir l’ iPhone débarquer aux États-Unis. C’était bien sûr la folie : des queues interminables devant les Apple Stores, des stocks qui partaient en quelques heures… En France, il a fallu patienter jusqu’au 29 novembre 2007, avec Orange comme opérateur exclusif. Le prix ? 499 $ pour la version 4 Go, une somme importante pour l’époque, même si on croisant déjà des téléphones à des prix pas donnés.En un an, Apple avait vendu plus de 6 millions d’iPhones. Je faisais d’ailleurs partie de ces premiers clients.Si l’iPhone a vu le jour, c’est surtout, vous le savez, grâce à Steve Jobs. L’homme avait quitté Apple en 1985, avant de revenir en 1997 pour sauver la boîte. En une décennie, il a transformé une entreprise moribonde en leader de l’innovation. Avant l’iPhone, il avait déjà marqué les esprits avec l’iPod, qui avait révolutionné la musique., en créant un produit qui allait redéfinir notre manière de vivre, de travailler et de communiquer. Et quand on regarde un peu en arrière, on se rend vite compte à quel point ce produit a eu un impact ces 18 dernières années.Dix-huit ans après sa présentation, l’iPhone est toujours un poids lourd de l’industrie. Avec plus de 2,5 milliards d’unités vendues, il représente environ 50 % des revenus d’Apple. Chaque lancement de nouveau modèle est un événement mondial, suivi par des millions de fans. Et l’écosystème qu’Apple a bâti autour, entre l’App Store, iCloud et Apple Pay, génère des milliards chaque année. En 2025, l’iPhone continue donc de s’imposer comme une référence,Les iPhone se suivent et se ressemblent, et c’est peut-être un peu triste, même si on se voit mal passer sur un autre modèle.L’iPhone, reste bien plus qu’un simple téléphone. C’est un symbole d’un temps ou l’innovation était folle, un marqueur culturel, et l’un des produits les plus influents de l’histoire moderne., ou si on sera passé à autre chose (avec nos lunettes Apple bien sûr).Et vous,