Steve Jobs, une signature qui vaut encore des milliers de dollars

Prix de départ : 15 000 dollars pour ce chèque de Steve Jobs !

quelque 31 ans avant la sortie du premier iPhone le 29 juin 2007

très bon état

En revanche, il y a quelques objets qui reviennent assez régulièrement dans les maisons de vente, sans doute plus faciles à (re)vendre car-enfin tout est relatif. Ce matin, c'est doncPour la petite histoire, il est daté du 8 juillet 1976. Il correspondet quatre mois après la création de la société. Il comporte donc la première adresse officielle de la société à Palo Alto, en Californie. Selon RR Auctions spécialisé dans ce genre de ventes, le chèque est en, ce qu'on peut remarquer sur les photos.Pour acquérir ce souvenir et détenir un autographe de Steve Jobs, il faudra envisager de casser son compte épargne, puisque. Notons qu'il est possible de surenchérir jusqu'au 21 mars 2024.: un ordinateur Apple-1 signé par Steve Wozniak, un Lisa en état de marche avec sa boîte d'origine, un prototype de souris Macintosh, un Newton MessagePad et un iPhone 2007 scellé dans sa boîte (le retour).