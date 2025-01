Samsung S25 Ultra ou iPhone 16 Pro Max ? Voilà lequel vous devez choisir

Design et ergonomie

Écran et affichage

Performances et matériel

Appareil photo

Visuel : @theapplehub

Autonomie et recharge

Intelligence artificielle et OS

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 Ultra adopte cette année un design assez élégant avec des coins plus arrondis, qui sont pensés pour améliorer l’ergonomie et la prise en main par rapport aux modèles précédents, qui avait des angles plus prononcés.. Avec une épaisseur de 8,2 mm et un poids de 219 g, il est légèrement plus fin et léger que l’iPhone 16 Pro Max, qui mesure lui 8,3 mm d’épaisseur pour 227 g. Les deux sont donc assez proches. Les deux appareils bénéficient d’une certification IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière.Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’un écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,86 pouces avec une résolution de 1440 x 3120 pixels, qui offre une densité de 505 ppp. De son côté, l’ iPhone 16 Pro Max dispose d’un écran OLED de 6,9 pouces avec une résolution de 1320 x 2868 pixels, soit une densité de 458 ppp. La finesse d’affichage est donc meilleure sur l’iPhone, mais honnêtement, vous ne devriez pas vraiment voir la différence.. Petit avantage à Samsung sur un point important quand même, le Galaxy S25 Ultra propose lui une luminosité maximale de 2600 nits, surpassant les 2000 nits de l’iPhone 16 Pro Max, ce qui améliore la visibilité en plein soleil. Si vous habitez à Nice ou si vous passez votre vie dehors, c’est un point à prendre en compte.Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra intègre le processeur Snapdragon 8 Gen 4, couplé à 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est doté de la puce A18 Pro avec 8 Go de RAM. Selon des benchmarks, le Galaxy S25 Ultra obtient un score de 3 069 en single-core et 9 080 en multi-core sur Geekbench, surpassant l’iPhone 16 Pro Max de 18 % en performance multi-core., vous ne devriez pas sentir la différence non plus, d’autant qu’on sait que certaines applications sont parfois plus optimisées sur iOS, ce qui peut permettre, selon les cas, de rattraper ce relatif retard. Niveau stockage, les deux smartphones offrent des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’extension via carte mémoire., un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x et un périscope téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 5x. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, est équipé d’un capteur principal de 48 MP, d’un périscope téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 5x, d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un scanner LiDAR pour la profondeur.Dans les deux cas, ce sont deux appareils qui vous fourniront d’excellentes images., là où l’iPhone se limite au seul 5X, parfois peu pratique pour les portraits (à moins de vous éloigner à perpet à chaque fois que vous voulez faire une photo, ce qui peut vite être pénible).Concernant le capteur 200 MP du S25 Ultra, dans les faits, vous ne l’exploiterez probablement pas autant qu’on peut l’imaginer, même s’il est bien possible que, si vous recadrez beaucoup de photos, avoir un plus grand capteur reste un petit avantage,Le Galaxy S25 Ultra est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, tandis que l’iPhone 16 Pro Max dispose d’une batterie de 4 676 mAh. Les deux appareils supportent la charge rapide et la charge sans fil,. La capacité de batterie légèrement supérieure du Galaxy S25 Ultra pourrait offrir une meilleure autonomie en utilisation intensive. Par contre, attention, le S25 Ultra ne propose pas de dos aimanté à la « MagSafe », il vous faudra lui ajouter une coque dédiée pour ce type de charge.Samsung mise sur l’intelligence artificielle pour se démarquer, intégrant un assistant Bixby amélioré utilisant la technologie LLM et Google Gemini, offrant des fonctionnalités avancées d’interaction contextuelle avec les applications. Apple, de son côté, continue d’améliorer Siri, mais des retards dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités pourraient donner un avantage à Samsung dans ce domaine.Même si l’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, dans les faits, rares sont les consommateurs aujourd’hui qui se positionnent sous cet angle pour acheter un nouveau matériel, alors que la question de l’OS est toujours centrale.. Même si ces deux mondes se rapprochent de plus en plus, en particulier avec l’adoption du RCS sur iOS (pour l’échange de messages enrichis avec les utilisateurs d’Android), le choix de l’un ou autre dépend beaucoup de votre environnement de travail. Vous utilisez un Mac ? L’écosystème Apple est formidable, avec Continuité, AirDrop, iCloud. Tout ceci fait la force d’Apple. En revanche, si vous utilisez plutôt un PC, un environnement Windows, et que vous n’avez pas d’Apple Watch, alors oui, vous aurez plutôt tendance à rester dans un environnement Android, et c’est bien naturel.À mon sens, aujourd’hui, la bascule d’Android à iOS n’a pas vraiment de sens, sauf si vous avez déjà été utilisateur d’iOS, et que l’environnement Apple vous manque.. Dans l’autre sens, par contre, ça peut se considérer. Alors non, probablement pas pour basculer d’un iPhone 16 Pro Max à un S25 Ultra, mais par contre, pour ceux qui aimeraient un peu d’aventure et de nouveauté, considérer un Android avec un écran pliant par exemple, comme le Z Fold par exemple, a carrément beaucoup de sens, en tous cas tant qu’Apple, n’occupe pas ce marché.Le Galaxy S25 Ultra est disponible à partir de 1 469 €, alors que l’iPhone 16 Pro Max est proposé à partir de 1 479 €.Si ça n’est qu’on sait que les Samsung ont quand même tendance à baisser de prix un peu plus rapidement que les iPhone, souvent quelques semaines après leurs sorties. Donc, si vous n'êtes pas pressé, ça peut être un argument en faveur de Samsung, mais attention, les smartphones Android perdent aussi leur valeur plus rapidement.