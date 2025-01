SanDisk dévoile un SSD MagSafe pour iPhone

Un SSD pensé pour les utilisateurs d’iPhone

Des performances adaptées au ProRes

Un design robuste pour un usage quotidien

Tarifs et disponibilité

SanDisk a donc présenté le Creator Phone SSD, un disque de stockage portable conçu pour les iPhones compatibles MagSafe. Ce SSD se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone et se connecte via un câble USB-C pour une utilisation mobile.Les iPhone 15 Pro et 16 Pro sont compatibles avec cette solution grâce à leur port USB-C. Si vous avez un iPhone Lightning, passez votre chemin.Le Creator Phone SSD offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1000 Mo/s et des vitesses d’écriture atteignant 950 Mo/s, ce qui répond aux exigences de l’enregistrement en ProRes.Ce SSD est également compatible avec d’autres appareils sous macOS, Android et Windows, ce qui élargit son utilité au-delà de l’écosystème Apple, mais bon, il a quand même surtout du sens avec un iPhone compatible.Le Creator Phone SSD est conçu pour résister aux rigueurs de l’utilisation mobile. Sa coque en silicone offre une protection contre les chutes allant jusqu’à trois mètres, et sa certification IP65 garantit une résistance à l’eau et à la poussière. SanDisk propose ce SSD en deux capacités : 1 To pour 110 $ et 2 To pour 170 $. La commercialisation est prévue pour le printemps.Avec ses performances et sa durabilité, le Creator Phone SSD devrait répondre aux besoins des professionnels comme des amateurs créateurs de contenu. Les Tiktokeurs vont l’adorer.