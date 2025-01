Une reprise solide pour le marché des smartphones, dominé par l'iPhone

Fin du marasme sur le marché des smartphones

Stratégies gagnantes et défis persistants

Pour 2025, IDC prévoit une poursuite de la croissance, peut-être moindre avec des cycles de renouvellement qui s’allongent. Cependant, les marques chinoises, portées par leur dynamisme et leur innovation, semblent bien positionnées pour continuer à remodeler le marché.

Selon les premières données d’. Sur l’ensemble de l’année, les expéditions auraient totalisé 1,24 milliard d’unités -soit une augmentation de 6,4 %. Cette performance confirme une reprise solide pour le secteur, et ce, malgré les défis persistants, comme l’inflation et les fluctuations des devises.Dans ce contexte,. Cependant, les deux géants auraient vu ces dernières s’éroder, sous l’effet d’une concurrence accrue des fabricants chinois. Xiaomi -tout particulièrement- aurait connu la plus forte croissance annuelle parmi les cinq premiers constructeurs, se plaçant en troisième position.D’autres marques -notamment Vivo, Oppo, Honor et Transsion- s'en sortiraient très bien -pesant ensemble 56 % des expéditions mondiales au quatrième trimestre. Si la Chine et l’Asie restent leurs marchés principaux, ces fabricants s’implanteraient rapidement en Europe et en Afrique grâce à. Huawei, quant à lui, continuerait de se démarquer sur le segment premium, renforçant sa position en Chine.Pour soutenir cette croissance, les fabricants ont tous déployé des stratégies ambitieuses : promotions attractives pour les modèles haut de gamme et d’entrée de gamme, plans de financement à taux zéro et programmes de reprise avantageux, diversification des gammes de produits pour répondre au plus grand nombre.Curiosités au départ, les smartphones pliables peinent à séduire le grand public malgré des campagnes marketing intensives.. Tous concentrent leurs efforts sur l’intégration de technologies génératives dans leurs modèles haut de gamme,pour ces fonctionnalités innovantes.