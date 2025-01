Apple : Face ID va enfin pouvoir se planquer sous l’écran

Objectif : plus d’encoche

La lumière infrarouge : un défi technique

D’autres ajustements pour améliorer Face ID

Comme le rappelle 9to5Mac, et on s’en souvient, l’ancien directeur artistique d’Apple, Jony Ive , avait un objectif clair : créer un iPhone qui ne serait qu’un « bloc de verre »,. Cette vision reste au centre des priorités. L’idée est de tout intégrer sous l’écran, y compris la caméra frontale et les capteurs Face ID.Pour le moment,. Face ID, par contre, semble être à une étape plus proche de la réalisation.Le principal obstacle pour Face ID sous l’écran réside dans la faible capacité de la lumière infrarouge à traverser les écrans actuels.. Jusqu’ici, Apple explorait des méthodes comme la désactivation de certains pixels pour améliorer la transmission de cette lumière, mais ces solutions, plus proches de la bidouille, ne semblaient pas satisfaisantes.Le nouveau brevet propose une approche différente : supprimer certains sous-pixels.. Selon Apple, en éliminant certains de ces sous-pixels à des endroits précis, la lumière infrarouge pourrait mieux passer. Cette suppression ne devrait pas affecter la qualité d’affichage, car les sous-pixels voisins compenseraient pour maintenir une image normale.Le brevet va plus loin en suggérant de retirer également certaines lignes de contrôle et éléments de circuits au niveau des sous-pixels supprimés.. Apple prévoirait aussi de modifier ou d’éliminer une partie de la grille tactile qui recouvre l’écran, histoire de limiter encore les interférences.Les prédictions sur l’arrivée de Face ID sous l’écran varient., mais cela ne s’est pas concrétisé. Désormais, l’iPhone 17 est pressenti pour être le premier à intégrer cette technologie, mais des analystes estiment qu’il faudra peut-être attendre jusqu’en 2026.