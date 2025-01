Le S25 n’est pas encore là, qu’on a déjà des infos sur le Samsung Galaxy S26

Une technologie qui offre plus de capacité

Des avantages au-delà de la capacité

Les iPhone 18 pourraient aussi bénéficier de ces technologies

Une autre technologie en préparation

Les batteries en silicium-carbone commencent à se faire une place dans certains smartphones, principalement chez des marques chinoises comme Xiaomi et Honor.. Concrètement, cela signifie qu’un smartphone pourrait avoir une batterie de 5500 mAh ou même 6000 mAh dans le même espace qu’une batterie actuelle de 5000 mAh.Pour Samsung, cela pourrait être un moyen de rattraper un retard notable. Aujourd’hui, le Galaxy S25 Ultra,, quand certains concurrents atteignent déjà les 6000 mAh.Outre une meilleure capacité, les batteries en silicium-carbone présentent d’autres bénéfices. Leur composition utilise moins de matériaux rares comme le cobalt, ce qui les rend plus durables et moins coûteuses à long terme., souvent cités comme des faiblesses des batteries lithium-ion.Cette innovation pourrait donc répondre à deux attentes majeures :Samsung travaillerait également sur une méthode de fabrication différente, appelée « batteries empilées »., cette technique permet de compresser les composants pour augmenter la capacité sans modifier la taille. Si cette méthode est adoptée, les Galaxy S26 pourraient bénéficier d’un boost supplémentaire en autonomie. Notez que d’autres rumeurs annoncent aussi l’arrivée de cette technologie sur les iPhone 18.Cela dit,, car leur production coûte plus cher que les méthodes actuelles, en tous cas dans un premier temps, et sur les premiers volumes produits.Avec ces nouvelles technologies, Samsung pourrait combler son retard face à des marques qui ont déjà adopté ces avancées.tout en maintenant des designs fins. Cela reste à confirmer, mais cela montre que Samsung explore plusieurs options en ce sens.En attendant, lelui, doit être présenté la semaine prochaine.