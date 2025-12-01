iPhone : L’Inde impose à Apple une application gouvernementale impossible à supprimer

On en dit quoi ?



On voit bien le dilemme : d'un côté, des résultats concrets contre le vol de téléphones, de l'autre, une application gouvernementale impossible à supprimer qui s'invite sur votre appareil sans votre consentement. Cette mesure retire effectivement aux utilisateurs tout choix. Difficile de ne pas faire le parallèle avec la Russie, qui impose depuis août une application d'État préinstallée sur tous les téléphones. Le gouvernement indien assure que l'outil se limite à la sécurité des appareils, mais le précédent créé inquiète. Une fois qu'une administration peut imposer une application non supprimable, qu'est-ce qui l'empêchera d'en ajouter d'autres demain ?