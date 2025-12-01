iPhone : L’Inde impose à Apple une application gouvernementale impossible à supprimer
Par Vincent Lautier - Publié le
Le ministère indien des Télécommunications vient d'ordonner aux fabricants de smartphones d'installer une application de cybersécurité impossible à désinstaller. Apple, Samsung et les autres ont 90 jours pour se conformer à cette directive controversée, qui inquiète les défenseurs de la vie privée.
L'ordre, daté du 28 novembre, n'a jamais été rendu public. Il oblige Apple, Samsung, Vivo, Oppo et Xiaomi à précharger l'application Sanchar Saathi sur tous les nouveaux téléphones vendus en Inde, avec une particularité : les utilisateurs ne pourront pas la supprimer. Pour les appareils déjà en circulation, les fabricants devront déployer l'application via des mises à jour logicielles. L'Inde compte plus de 1,2 milliard d'abonnés mobiles, ce qui en fait l'un des plus grands marchés téléphoniques au monde.
Le gouvernement justifie cette mesure par la lutte contre les numéros IMEI contrefaits ou usurpés, qui facilitent les arnaques et l'utilisation frauduleuse des réseaux. Selon les chiffres officiels, l'application lancée en janvier a déjà permis de bloquer plus de 3,7 millions de téléphones volés ou perdus, de récupérer 700 000 appareils et de mettre fin à plus de 30 millions de connexions frauduleuses. Elle permet aux utilisateurs de signaler des appels suspects, de vérifier les numéros IMEI et de bloquer les appareils volés via un registre central.
Si les fabricants Android devraient se plier à la directive sans trop de difficultés, la situation est plus compliquée pour Apple. La politique interne de la firme de Cupertino interdit explicitement l'installation d'applications gouvernementales ou tierces avant la vente d'un iPhone. Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, rappelle qu'Apple a historiquement refusé ce type de demandes. L'entreprise, qui représente environ 4,5 % des 735 millions de smartphones en Inde, pourrait chercher un compromis en proposant aux utilisateurs d'installer l'application plutôt qu'une préinstallation obligatoire.
On voit bien le dilemme : d'un côté, des résultats concrets contre le vol de téléphones, de l'autre, une application gouvernementale impossible à supprimer qui s'invite sur votre appareil sans votre consentement. Cette mesure retire effectivement aux utilisateurs tout choix. Difficile de ne pas faire le parallèle avec la Russie, qui impose depuis août une application d'État préinstallée sur tous les téléphones. Le gouvernement indien assure que l'outil se limite à la sécurité des appareils, mais le précédent créé inquiète. Une fois qu'une administration peut imposer une application non supprimable, qu'est-ce qui l'empêchera d'en ajouter d'autres demain ?
Une directive contraignante
L'ordre, daté du 28 novembre, n'a jamais été rendu public. Il oblige Apple, Samsung, Vivo, Oppo et Xiaomi à précharger l'application Sanchar Saathi sur tous les nouveaux téléphones vendus en Inde, avec une particularité : les utilisateurs ne pourront pas la supprimer. Pour les appareils déjà en circulation, les fabricants devront déployer l'application via des mises à jour logicielles. L'Inde compte plus de 1,2 milliard d'abonnés mobiles, ce qui en fait l'un des plus grands marchés téléphoniques au monde.
Des résultats revendiqués contre la fraude
Le gouvernement justifie cette mesure par la lutte contre les numéros IMEI contrefaits ou usurpés, qui facilitent les arnaques et l'utilisation frauduleuse des réseaux. Selon les chiffres officiels, l'application lancée en janvier a déjà permis de bloquer plus de 3,7 millions de téléphones volés ou perdus, de récupérer 700 000 appareils et de mettre fin à plus de 30 millions de connexions frauduleuses. Elle permet aux utilisateurs de signaler des appels suspects, de vérifier les numéros IMEI et de bloquer les appareils volés via un registre central.
Apple dans une position délicate
Si les fabricants Android devraient se plier à la directive sans trop de difficultés, la situation est plus compliquée pour Apple. La politique interne de la firme de Cupertino interdit explicitement l'installation d'applications gouvernementales ou tierces avant la vente d'un iPhone. Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, rappelle qu'Apple a historiquement refusé ce type de demandes. L'entreprise, qui représente environ 4,5 % des 735 millions de smartphones en Inde, pourrait chercher un compromis en proposant aux utilisateurs d'installer l'application plutôt qu'une préinstallation obligatoire.
On en dit quoi ?
On voit bien le dilemme : d'un côté, des résultats concrets contre le vol de téléphones, de l'autre, une application gouvernementale impossible à supprimer qui s'invite sur votre appareil sans votre consentement. Cette mesure retire effectivement aux utilisateurs tout choix. Difficile de ne pas faire le parallèle avec la Russie, qui impose depuis août une application d'État préinstallée sur tous les téléphones. Le gouvernement indien assure que l'outil se limite à la sécurité des appareils, mais le précédent créé inquiète. Une fois qu'une administration peut imposer une application non supprimable, qu'est-ce qui l'empêchera d'en ajouter d'autres demain ?