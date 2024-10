Apple et l'Inde : un virage stratégique pour l’iPhone

L'inde, la nouvelle chine de l'iPhone

L’iPhone 17 sera indien

l’aspect le plus difficile et le plus gourmand en ressources du développement …/… Connu en interne sous le nom de New Production Introduction ou NPI, ce travail consiste à peaufiner la conception et les matériaux de l’iPhone et à expérimenter différents types d’équipements et de processus de fabrication pour garantir que des millions d’iPhone peuvent être produits par jour sur différents sites avec un minimum de défauts. La majorité de ce développement a généralement lieu entre octobre et mai

Mais c’est bien en Inde, que tout semble se jouer. D’après, le nombre d'iPhone fabriqués en Inde a augmenté d'un tiers au cours de la première partie de 2024, alors que les efforts d'Apple pour se développer dans le pays se poursuivent. Apparemment, le principal bénéficiaire de la délocalisation a été l'Inde, et Cupertino aurait étédepuis ses cinquante dernières années.A priori, le pays a exporté pour près de 6 milliards de dollars d'iPhone de mars à fin août 2024. Foxconn représentait environ la moitié de ce chiffre, Pegatron et le groupe Tata représentant le reste (). Ses exportations sur la même période se sont élevées à environ 1,7 milliard de dollars d'iPhone.Pour arriver à cette estimation,. Sur cette base, les analystes estiment que l'Inde dépassera la barre de 10 milliards de dollars pour l’ensemble de ses exportations réalisées au cours de l'exercice 2024.Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule,. Apparemment, elle envisagerait d’installer les premiers sites de production en Inde !Mais si l’assemblage des iPhone en Inde semble devenir une évidence, cela ne concernerait que le modèle de base de l’iPhone 17. Le reste de la gamme -l’iPhone 17 Plus, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, voire un hypothétique iPhone 17 Air- serait toujours assemblé en Chine. La mise en place du processus de fabrication d'un nouveau modèle est bien évidemment un étape cruciale pour Apple et ses partenaires.En effet, avant que tout soit réellement en place,précise qu’il s’agit de