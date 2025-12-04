L'iPhone 17 Pro perd le mode portrait de nuit, et personne ne sait pourquoi

On en dit quoi ?



C'est assez rigolo de voir Apple retirer silencieusement une fonctionnalité présente depuis cinq ans sans même prendre la peine de s'expliquer. Pour les amateurs de portraits nocturnes, c'est un vrai recul. On peut certes arguer que les photos sans mode Nuit sont plus détaillées (24 mégapixels contre 12 avec le mode Nuit), mais elles sont aussi plus sombres et moins flatteuses. Peut-être qu'Apple finira par réactiver cette option via une mise à jour logicielle, histoire de calmer les utilisateurs mécontents. En attendant, ceux qui passent d'un iPhone 16 Pro à un 17 Pro auront une fonctionnalité en moins.