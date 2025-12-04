L'iPhone 17 Pro perd le mode portrait de nuit, et personne ne sait pourquoi
Par Vincent Lautier - Publié le
Les nouveaux iPhone 17 Pro et Pro Max ne permettent plus de combiner le mode Portrait et le mode Nuit. Cette fonctionnalité pourtant présente depuis l'iPhone 12 Pro disparaît sans explication officielle d'Apple.
Mais pourquoi diable ?
Les utilisateurs d'iPhone 17 Pro qui aiment photographier en basse lumière ont eu une mauvaise surprise. Impossible d'activer le mode Nuit lorsqu'on utilise le mode Portrait, alors que cette combinaison fonctionnait parfaitement sur les générations précédentes.
Sur Reddit et les forums d'assistance Apple, l'incompréhension est totale. Certains pensaient d'abord à un bug logiciel (pour tout vous dire c'était mon cas), mais la documentation officielle d'Apple confirme que c'est bien intentionnel : la page d'assistance liste les modèles compatibles avec le mode Portrait de nuit, et l'iPhone 17 Pro n'y figure pas.
Cinq ans de compatibilité effacés
Cette fonctionnalité existe depuis l'iPhone 12 Pro, sorti en 2020. Elle combinait l'effet de profondeur de champ du mode Portrait avec le temps de pose allongé du mode Nuit pour obtenir des portraits nets et correctement exposés même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur LiDAR, introduit cette même année, permettait une détection précise de la profondeur nécessaire au traitement. Pendant cinq générations d'iPhone Pro, de l'iPhone 12 Pro jusqu'à l'iPhone 16 Pro, la fonctionnalité a été maintenue. L'iPhone 17 Pro rompt cette continuité sans prévenir.
Des hypothèses, mais aucune certitude
Apple n'a fourni aucune explication officielle. Les observateurs avancent plusieurs théories. La première : le repositionnement du capteur LiDAR sur l'iPhone 17 Pro, désormais plus éloigné des objectifs photo, pourrait compliquer la coordination entre les capteurs.
Pourtant, le LiDAR utilisé reste le même que sur les modèles précédents, un Sony IMX591. Une autre hypothèse suggère que les nouveaux capteurs de 48 mégapixels captent suffisamment de lumière pour rendre le mode Nuit superflu en portrait. Sauf que voilà : le mode Nuit reste disponible pour les photos classiques et les selfies, ce qui affaiblit un peu cet argument.
On en dit quoi ?
C'est assez rigolo de voir Apple retirer silencieusement une fonctionnalité présente depuis cinq ans sans même prendre la peine de s'expliquer. Pour les amateurs de portraits nocturnes, c'est un vrai recul. On peut certes arguer que les photos sans mode Nuit sont plus détaillées (24 mégapixels contre 12 avec le mode Nuit), mais elles sont aussi plus sombres et moins flatteuses. Peut-être qu'Apple finira par réactiver cette option via une mise à jour logicielle, histoire de calmer les utilisateurs mécontents. En attendant, ceux qui passent d'un iPhone 16 Pro à un 17 Pro auront une fonctionnalité en moins.