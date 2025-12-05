Fan de randonnée à la montagne ? L'app Visorando est faite pour vous !

Visorando GPS randonnée Visorando Télécharger

De la randonnée, oui mais dans la neige

Un affichage cartographique qui montre l’état réel du terrain

Sécurité, responsabilité, et montée en puissance d’un tourisme doux

Qu'en penser ?



L’accès aux alertes neige est gratuit pour tous les utilisateurs inscrits. L’affichage du niveau d’enneigement est inclus dans l’abonnement Visorando Premium, proposé à 25 € par an — un tarif pensé pour rester accessible à un large public.



À travers ces nouvelles fonctionnalités, Visorando capte un changement profond : la randonnée hivernale ne se contente plus d’être une alternative au ski. Elle devient un usage structuré, appuyé par des outils précis permettant à chacun d’explorer la montagne en confiance.

Dans ce contexte, Visorando — plateforme française devenue référence du plein air connecté — dévoile: des alertes neige automatiques et une carte interactive du niveau d’enneigement. L’objectif est simple : faire de l’hiver une saison de randonnée à part entière, sans renoncer à la sécurité.Or, l’hiver bouleverse profondément les conditions d’un parcours. Une fine pellicule de neige, une plaque gelée ou un brouillard dense suffisent à rendre. Pour répondre à ce besoin d’anticipation, Visorando introduit un, disponible aussi bien pour son catalogue de randonnées que pour les parcours personnels créés par les utilisateurs.Libre ensuite au randonneur de s’équiper différemment, de reporter sa sortie ou d’en choisir une autre. Depuis le mois d'octobre, 5 % des parcours de la plateforme affichaient déjà un enneigement partiel, preuve de l’intérêt d’un système pensé pour une saison qui ne se limite plus aux seules stations de ski.. L’outil s’appuie sur des données fines et actualisées : cumul de neige du jour, prévisions à deux jours pour les massifs français, précision jusqu’à 20 mètres dans les Alpes, Pyrénées, Jura et Vosges.: éviter la neige lorsqu’elle complique la progression, ou au contraire la rechercher pour une sortie raquettes ou une initiation au ski de randonnée. L’affichage est d’ores et déjà disponible sur le site et sera prochainement déployé sur l’application mobile.Pour Visorando,. L’outil vient compléter les données existantes (météo, dénivelé, tracé GPS) tout en conservant la simplicité qui a fait le succès de la plateforme.: celui d’une montagne vécue comme un espace de respiration. Visorando ne cible pas uniquement les randonneurs aguerris ; l’entreprise veut répondre aux familles, aux débutants, aux pratiquants saisonniers. Tous partagent un même besoin : savoir où mettre les pieds.Connaître l’état du manteau neigeux, c’est réduire les prises de risques inutiles, prévenir certaines interventions de secours et limiter l’impact sur les milieux fragiles de haute altitude. Cette dimension responsable est désormais un argument clé dans l’économie de la montagne, où les acteurs cherchent à diversifier leurs offres au-delà du ski.