Fan de randonnée à la montagne ? L'app Visorando est faite pour vous !
Par Laurence - Publié le
Alors que la saison hivernale s’ouvre, une tendance se confirme : les Français montent en altitude plus seulement pour skier, mais aussi pour marcher, contempler et retrouver un rythme de vie un peu plus lent. Près d’un vacancier sur deux prévoit d’intégrer la randonnée ou les sorties en raquettes à son séjour, signe d’un basculement durable dans les pratiques.
Dans ce contexte, Visorando — plateforme française devenue référence du plein air connecté — dévoile deux outils conçus spécialement pour l’hiver : des alertes neige automatiques et une carte interactive du niveau d’enneigement. L’objectif est simple : faire de l’hiver une saison de randonnée à part entière, sans renoncer à la sécurité.
Or, l’hiver bouleverse profondément les conditions d’un parcours. Une fine pellicule de neige, une plaque gelée ou un brouillard dense suffisent à rendre un itinéraire imprévisible. Pour répondre à ce besoin d’anticipation, Visorando introduit un système d’information spécifique à la neige, disponible aussi bien pour son catalogue de randonnées que pour les parcours personnels créés par les utilisateurs.
Dès qu’un itinéraire présente au moins un centimètre de neige, une alerte apparaît sur la fiche correspondante. Libre ensuite au randonneur de s’équiper différemment, de reporter sa sortie ou d’en choisir une autre. Depuis le mois d'octobre, 5 % des parcours de la plateforme affichaient déjà un enneigement partiel, preuve de l’intérêt d’un système pensé pour une saison qui ne se limite plus aux seules stations de ski.
La seconde nouveauté est l’intégration du niveau d’enneigement directement sur la carte. L’outil s’appuie sur des données fines et actualisées : cumul de neige du jour, prévisions à deux jours pour les massifs français, précision jusqu’à 20 mètres dans les Alpes, Pyrénées, Jura et Vosges.
Ce maillage permet deux approches : éviter la neige lorsqu’elle complique la progression, ou au contraire la rechercher pour une sortie raquettes ou une initiation au ski de randonnée. L’affichage est d’ores et déjà disponible sur le site et sera prochainement déployé sur l’application mobile.
Pour Visorando, cette intégration s’inscrit dans une continuité : enrichir l’expérience sans complexifier l’interface. L’outil vient compléter les données existantes (météo, dénivelé, tracé GPS) tout en conservant la simplicité qui a fait le succès de la plateforme.
Ces nouveautés s’inscrivent dans un mouvement plus large : celui d’une montagne vécue comme un espace de respiration. Visorando ne cible pas uniquement les randonneurs aguerris ; l’entreprise veut répondre aux familles, aux débutants, aux pratiquants saisonniers. Tous partagent un même besoin : savoir où mettre les pieds.
En facilitant la lecture du terrain, Visorando espère encourager une pratique plus sûre et plus respectueuse. Connaître l’état du manteau neigeux, c’est réduire les prises de risques inutiles, prévenir certaines interventions de secours et limiter l’impact sur les milieux fragiles de haute altitude. Cette dimension responsable est désormais un argument clé dans l’économie de la montagne, où les acteurs cherchent à diversifier leurs offres au-delà du ski.
L’accès aux alertes neige est gratuit pour tous les utilisateurs inscrits. L’affichage du niveau d’enneigement est inclus dans l’abonnement Visorando Premium, proposé à 25 € par an — un tarif pensé pour rester accessible à un large public.
À travers ces nouvelles fonctionnalités, Visorando capte un changement profond : la randonnée hivernale ne se contente plus d’être une alternative au ski. Elle devient un usage structuré, appuyé par des outils précis permettant à chacun d’explorer la montagne en confiance.
De la randonnée, oui mais dans la neige
Dans ce contexte, Visorando — plateforme française devenue référence du plein air connecté — dévoile deux outils conçus spécialement pour l’hiver : des alertes neige automatiques et une carte interactive du niveau d’enneigement. L’objectif est simple : faire de l’hiver une saison de randonnée à part entière, sans renoncer à la sécurité.
Or, l’hiver bouleverse profondément les conditions d’un parcours. Une fine pellicule de neige, une plaque gelée ou un brouillard dense suffisent à rendre un itinéraire imprévisible. Pour répondre à ce besoin d’anticipation, Visorando introduit un système d’information spécifique à la neige, disponible aussi bien pour son catalogue de randonnées que pour les parcours personnels créés par les utilisateurs.
Dès qu’un itinéraire présente au moins un centimètre de neige, une alerte apparaît sur la fiche correspondante. Libre ensuite au randonneur de s’équiper différemment, de reporter sa sortie ou d’en choisir une autre. Depuis le mois d'octobre, 5 % des parcours de la plateforme affichaient déjà un enneigement partiel, preuve de l’intérêt d’un système pensé pour une saison qui ne se limite plus aux seules stations de ski.
Un affichage cartographique qui montre l’état réel du terrain
La seconde nouveauté est l’intégration du niveau d’enneigement directement sur la carte. L’outil s’appuie sur des données fines et actualisées : cumul de neige du jour, prévisions à deux jours pour les massifs français, précision jusqu’à 20 mètres dans les Alpes, Pyrénées, Jura et Vosges.
Ce maillage permet deux approches : éviter la neige lorsqu’elle complique la progression, ou au contraire la rechercher pour une sortie raquettes ou une initiation au ski de randonnée. L’affichage est d’ores et déjà disponible sur le site et sera prochainement déployé sur l’application mobile.
Pour Visorando, cette intégration s’inscrit dans une continuité : enrichir l’expérience sans complexifier l’interface. L’outil vient compléter les données existantes (météo, dénivelé, tracé GPS) tout en conservant la simplicité qui a fait le succès de la plateforme.
Sécurité, responsabilité, et montée en puissance d’un tourisme doux
Ces nouveautés s’inscrivent dans un mouvement plus large : celui d’une montagne vécue comme un espace de respiration. Visorando ne cible pas uniquement les randonneurs aguerris ; l’entreprise veut répondre aux familles, aux débutants, aux pratiquants saisonniers. Tous partagent un même besoin : savoir où mettre les pieds.
En facilitant la lecture du terrain, Visorando espère encourager une pratique plus sûre et plus respectueuse. Connaître l’état du manteau neigeux, c’est réduire les prises de risques inutiles, prévenir certaines interventions de secours et limiter l’impact sur les milieux fragiles de haute altitude. Cette dimension responsable est désormais un argument clé dans l’économie de la montagne, où les acteurs cherchent à diversifier leurs offres au-delà du ski.
Qu'en penser ?
L’accès aux alertes neige est gratuit pour tous les utilisateurs inscrits. L’affichage du niveau d’enneigement est inclus dans l’abonnement Visorando Premium, proposé à 25 € par an — un tarif pensé pour rester accessible à un large public.
À travers ces nouvelles fonctionnalités, Visorando capte un changement profond : la randonnée hivernale ne se contente plus d’être une alternative au ski. Elle devient un usage structuré, appuyé par des outils précis permettant à chacun d’explorer la montagne en confiance.