L'iPhone en caméra professionnelle ? L'avis de François ("Explique-moi encore")
Par Didier Pulicani - Publié le
Les grands esprits se rencontrent : il y a quelques jours, Emmanuel Pampuri nous livrait ses impressions après 3 mois passés avec l'iPhone 17 Pro comme caméra professionnelles, et au même moment, c'est au tour de François de la chaîne Explique-moi encore de comparer l'appareil d'Apple aux boitiers qu'il utilise habituellement.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos deux réalisateurs, pourtant de génération très différente, arrivent peu ou prou à la même conclusion, à savoir que l'iPhone reste une bonne caméra du quotidien, prête à être dégainée à la sortie de la boite.
C'est la tendance qui ressort souvent auprès des vidéastes, au fur et à mesure qu'Apple les bassinent avec de nouvelles fonctionnalités comme le ProRes ou le ProResRAW plus récemment :
Comme Emmanuel, il se rend compte à quel point l'iPhone a besoin d'être équipé dès qu'il s'agit d'en avoir un usage qui se rapproche d'une caméra : cage, micro, logiciels spécifiques, SSD externes, batteries... à la fin, l'appareil perd toute sa souplesse et se révèle même bien plus compliqué à utiliser. Une caméra possède en effet déjà des entrées/sortie son, un système de batteries amovibles, des optiques interchangeables, et une griffe pour y fixer micros et lumières facilement.
Pourtant, en tant que grand fan d'Apple devant l'éternel, François reste curieux et à chaque itération, il s'empresse de voir ce que l'iPhone a désormais entre les optiques.
C'est là tout le paradoxe de l'iPhone, qui reste donc une excellente caméra et vous en avez la preuve tous les jours -notre test du FSD Tesla cette semaine a été 100% filmé à l'iPhone et beaucoup nous ont félicité pour la qualité d'image et de la vidéo.
"J'ai l'impression d'être à la fois fasciné et frustré"
J'ai l'impression d'être à la fois fasciné et frustrédéclare François.
"Il tient dans la main"
v-Vous vous rendez compte, on parle d'un appareil qui tient dans la main et qui rivalise avec certaines caméras professionnellesrappelle-t-il,
le ProRes RAW couplé au log, c'est clairement une avancée majeure dans le monde du smartphone. Il reconnait ainsi qu'
On a enfin les moyens de passer d'un look téléphone à un look caméra., en précisant que le spectateur peut désormais totalement ignorer que les images ont été produites avec un téléphone et non une caméra vendue parfois près de 10 000€. D'ailleurs, il suffit de regarder les images que François a produites dans sa vidéo pour semer le doute dans notre cerveau habitué à l'image plate et sur-colorée, surcontrastée des iPhone.
"tout ce qui filme, est une caméra"
Tout est fait pour te faire croire que c'est simplefinit-il par conclure, alors que pour obtenir l'image de la publicité d'Apple,
il faut en revenir à des techniques et des usages de caméra !. En clair, tout l'intérêt de filmer avec un iPhone disparait dès qu'il s'agit de l'utiliser comme un professionnel de l'image, ce qui lui enlève tout intérêt.
Par définition, tout ce qui filme, est une caméra [...] la différence n'est pas dans l'objet, mais dans l'intentionconclut François avec justesse. Finalement de conclure que ces deux produits peuvent parfaitement cohabiter, et que cela n'enlève rien aux qualités de l'iPhone.