Face ID sous l’écran arriverait plus vite que prévu ?
Par Laurence - Publié le
À un an de sa présentation, l’iPhone 18 Pro continue de nourrir les rumeurs. La dernière en date, venue de la chaîne d’approvisionnement chinoise, affirme qu’Apple teste un système Face ID entièrement intégré sous l’écran grâce à une nouvelle technologie qui marquerait la disparition progressive de la Dynamic Island.
Selon le leaker chinois Smart Pikachu, Apple expérimente actuellement un panneau doté d’une zone spéciale du verre, conçue pour laisser passer les infrarouges du système TrueDepth sans distorsion. Cette zone micro-transparente s’apparente à des techniques existantes dans l’industrie : micro-perforations, nano-patterns ou verres sélectifs permettant une transmission IR localisée uniquement à l’endroit des capteurs.
L’idée est de déplacer sous l’écran la quasi-totalité du module Face ID, tout en conservant une qualité de détection identique à celle des systèmes visibles actuels. Les sources mentionnent aussi que des fournisseurs auraient déjà accéléré leurs préparatifs, signe que la technologie pourrait avoir atteint un stade de validation matérielle intermédiaire — sans pour autant garantir une intégration dès 2026.
Depuis plusieurs mois, les analystes divergent sur l’évolution du design frontal de l’iPhone 18 Pro. The Information a évoqué en mai un modèle sans Dynamic Island, avec seulement un petit trou circulaire pour la caméra, décalé en haut à gauche.
Ross Young, spécialiste des écrans, estime au contraire que la Dynamic Island ne disparaîtra pas encore : elle deviendrait simplement plus discrète, la zone liée à Face ID basculant sous l’écran. Enfin, la source la plus sûre, Mark Gurman (Bloomberg), va dans le même sens, évoquant une Dynamic Island plus mince.
La nouvelle rumeur autour de ce verre micro-transparent s’aligne sur cette seconde hypothèse : Face ID passerait sous la dalle, tandis que la caméra frontale conserverait une ouverture dédiée, mais plus réduite. On ne serait pas encore un écran totalement bord à bord, mais on ferait un pas supplémentaire dans cette direction.
Le leaker ne précise pas clairement quels modèles sont concernés, mais toutes les rumeurs antérieures pointaient vers les versions iPhone 18 Pro. La segmentation semble logique : Apple introduit traditionnellement ses innovations d’affichage sur le haut de gamme avant de les généraliser deux ou trois générations plus tard.
L’iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient en septembre 2026 selon un calendrier inédit : un lancement en deux temps, puisque l’iPhone 18 et l’iPhone 18e — plus abordable — n’arriveraient qu’au début de 2027.
La Dynamic Island, introduite en 2022 avec l’iPhone 14 Pro, semble destinée à se transformer plus rapidement que prévu. Plusieurs éléments vont dans ce sens : Apple cherche depuis longtemps à placer Face ID sous l’écran. Le marché pousse vers des écrans entièrement continus. Les concurrents Android multiplient les prototypes d’écrans
Le passage à un verre micro-transparent serait une solution intermédiaire : une partie des capteurs disparaît, mais la caméra frontale reste visible. La dernière étape — la caméra sous l’écran — nécessiterait un bond supplémentaire en qualité, une technologie encore loin d’égaler la netteté attendue par Apple.
Pour Apple, l’intégration des capteurs sous l’écran ne relève pas seulement de l’esthétique. Elle sert aussi plusieurs enjeux, comme améliorer la résistance mécanique en réduisant les découpes, renforcer l’étanchéité, optimiser l’espace interne pour de nouveaux composants, ou encore préparer l’arrivée de futures interfaces immersives, plus adaptées aux lunettes AR. Si la rumeur se confirmait, l’iPhone 18 Pro pourrait être le premier modèle à marquer cette transition.
