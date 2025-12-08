Face ID sous l’écran arriverait plus vite que prévu ?

Une fenêtre micro-transparente pour les capteurs TrueDepth

Un Face ID sous l’écran, mais pas encore la fin de la Dynamic Island

Une technologie réservée aux modèles Pro

Vers la disparition progressive de la Dynamic Island ?

invisibles

Qu'en penser ?



Pour Apple, l’intégration des capteurs sous l’écran ne relève pas seulement de l’esthétique. Elle sert aussi plusieurs enjeux, comme améliorer la résistance mécanique en réduisant les découpes, renforcer l’étanchéité, optimiser l’espace interne pour de nouveaux composants, ou encore préparer l’arrivée de futures interfaces immersives, plus adaptées aux lunettes AR. Si la rumeur se confirmait, l’iPhone 18 Pro pourrait être le premier modèle à marquer cette transition.

Selon le leaker chinois, Apple expérimente actuellement un panneau doté d’une zone spéciale du verre, conçue pour. Cette zones’apparente à des techniques existantes dans l’industrie : micro-perforations, nano-patterns ou verres sélectifs permettant une transmission IR localisée uniquement à l’endroit des capteurs., tout en conservant une qualité de détection identique à celle des systèmes visibles actuels. Les sources mentionnent aussi que des fournisseurs auraient déjà accéléré leurs préparatifs, signe que la technologie pourrait avoir atteint un stade de validation matérielle intermédiaire — sans pour autant garantir une intégration dès 2026.a évoqué en mai un modèle sans Dynamic Island, avec seulement un petit trou circulaire pour la caméra, décalé en haut à gauche., spécialiste des écrans, estime au contraire que la Dynamic Island ne disparaîtra pas encore : elle deviendrait simplement plus discrète, la zone liée à Face ID basculant sous l’écran. Enfin, la source la plus sûre,(Bloomberg), va dans le même sens, évoquant une Dynamic Island plus mince.La nouvelle rumeur autour de ce verre micro-transparent s’aligne sur cette seconde hypothèse :, tandis que la caméra frontale conserverait une ouverture dédiée, mais plus réduite. On ne serait pas encore un écran totalement bord à bord, mais on ferait un pas supplémentaire dans cette direction.Le leaker ne précise pas clairement quels modèles sont concernés, mais. La segmentation semble logique : Apple introduit traditionnellement ses innovations d’affichage sur le haut de gamme avant de les généraliser deux ou trois générations plus tard.: un lancement en deux temps, puisque l’iPhone 18 et l’iPhone 18e — plus abordable — n’arriveraient qu’au début de 2027.Plusieurs éléments vont dans ce sens : Apple cherche depuis longtemps à placer Face ID sous l’écran. Le marché pousse vers des écrans entièrement continus. Les concurrents Android multiplient les prototypes d’écranspour les capteurs.: une partie des capteurs disparaît, mais la caméra frontale reste visible. La dernière étape — la caméra sous l’écran — nécessiterait un bond supplémentaire en qualité, une technologie encore loin d’égaler la netteté attendue par Apple.