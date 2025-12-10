Switch iPhone et Android plus facile ? Pour Bruxelles, tout le mérite lui revient !

Un rapprochement technique, mais pas stratégique



Cette collaboration pourrait donner l’impression que les deux firmes se rapprochent davantage, comme d'un commun accord. En réalité et d'après la Commission Européenne, ils répondraient à une contrainte réglementaire qui cherche à réduire le verrouillage des écosystèmes. Le smartphone reste l’un des marchés les plus captifs du numérique : réduire les barrières entre iOS et Android change potentiellement la dynamique concurrentielle. La question désormais : cette portabilité renforcée fera-t-elle réellement bouger les parts de marché ou pas ?