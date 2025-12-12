Apple Pay : la Suisse ouvre une enquête sur l'accès à la puce NFC de l'iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
La Commission suisse de la concurrence vient de lancer une enquête préalable pour déterminer si Apple respecte les règles antitrust locales concernant l'accès à la puce NFC de l'iPhone.
Une solution suisse différente de celle de l'UE
Le 10 décembre 2025, le Secrétariat de la COMCO a officiellement ouvert une enquête pour examiner les conditions d'accès à la technologie NFC imposées par Apple aux développeurs tiers sur iOS. Le problème est simple : contrairement aux appareils Android où la puce NFC est librement accessible, Apple a longtemps verrouillé cette fonctionnalité sur l'iPhone, réservant le paiement sans contact à sa propre solution Apple Pay.
Sous la pression de l'Union européenne, Apple a accepté en juillet 2024 d'ouvrir gratuitement l'accès NFC aux développeurs tiers dans l'UE et l'EEE, pour une durée de dix ans. Sauf que la Suisse n'étant pas membre de l'UE, ces engagements ne s'appliquent pas automatiquement sur son territoire.
Des conditions qui interrogent
Fin 2024, Apple a bien accordé aux fournisseurs suisses un accès à sa plateforme NFC et SE sur iOS. Par contre, cette solution se distingue de celle proposée en Europe, selon la COMCO. L'autorité de régulation cherche maintenant à déterminer si ces modalités différentes permettent une concurrence équitable face à Apple Pay, ou si elles constituent une entrave au marché.
L'enquête préalable doit permettre de collecter des informations auprès des acteurs du secteur pour évaluer si le comportement d'Apple viole la loi suisse sur les cartels. Une procédure formelle pourrait suivre si les premiers éléments s'avèrent préoccupants.
Twint salue l'initiative
Du côté des concurrents, la réaction ne s'est pas fait attendre. Twint, l'application de paiement mobile leader en Suisse avec 6 millions d'utilisateurs actifs et 773 millions de transactions traitées en 2024, a immédiatement salué la démarche. Le service juge indispensable que tous les acteurs du marché bénéficient d'un accès non discriminatoire aux fonctionnalités du smartphone.
La Fédération romande des consommateurs va plus loin en qualifiant la politique d'Apple de
clairement un abus de position dominante. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Suisse s'intéresse aux pratiques d'Apple : en 2018, une première enquête avait abouti à des modifications du fonctionnement d'Apple Pay pour éviter qu'il ne s'active automatiquement au détriment de Twint.
On en dit quoi ?
On voit bien qu'Apple joue sur les frontières pour adapter ses conditions selon les régulateurs en face. L'UE obtient un accès gratuit, et la Suisse se retrouve avec une version différente dont personne ne connaît vraiment les termes. C'est un peu le problème d'être un petit pays indépendant face à un géant de la tech. Reste à voir si la COMCO aura les moyens de faire plier Apple comme l'a fait Bruxelles. En attendant, les utilisateurs suisses de Twint devront prendre leur mal en patience.