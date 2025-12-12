Apple Pay : la Suisse ouvre une enquête sur l'accès à la puce NFC de l'iPhone

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Apple joue sur les frontières pour adapter ses conditions selon les régulateurs en face. L'UE obtient un accès gratuit, et la Suisse se retrouve avec une version différente dont personne ne connaît vraiment les termes. C'est un peu le problème d'être un petit pays indépendant face à un géant de la tech. Reste à voir si la COMCO aura les moyens de faire plier Apple comme l'a fait Bruxelles. En attendant, les utilisateurs suisses de Twint devront prendre leur mal en patience.