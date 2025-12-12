iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2 sont disponibles !

iOS 26.2 : quelles sont les nouveautés ?

iPad 26.2 : quelles sont les nouveautés ?

macOS 26.2 : quelles sont les nouveautés ?

Ces mises à jour intermédiaires apportent quantité de nouveautés, que ce soit auest désormais disponible pour les utilisateurs de l'UE. Vous pouvez ainsi écouter la traduction de ce qui vous est dit lorsqu'une personne à proximité vous parle dans une autre langue.• La playlist « Morceaux favoris » apparaît dans « En vedette » sur l'onglet Accueil.• Les paroles des morceaux téléchargés dans Apple Music sont disponibles hors ligne. Vous pouvez désormais y accéder sans vous connecter à Internet.• Les liens vers les podcasts mentionnés vous permettent de consulter et de suivre d'autres podcasts mentionnés dans l'épisode que vous écoutez, directement depuis le lecteur et la transcription.• Les filtres de la bibliothèque de l'app Jeux vous permettent de rechercher des jeux par catégorie, taille et plus encore.• Les bannières des scores des défis affichées dans le jeu vous indiquent en temps réel quand quelqu'un prend la tête.• Prise en charge améliorée des manettes connectées telles que les manettes Backbone etRazer.• Une option supplémentaire vous permet de personnaliser davantage l'apparence de l'heure affichée sur l'écran verrouillé en augmentant ou en diminuant l'opacité du Liquid Glass.• Les alarmes des rappels vous aident à gérer les tâches urgentes en intégrant une fonction de report d'alarme et l'activité en direct si vous avez besoin de plus de temps pour marquer le rappel comme terminé.• Les codes AirDrop ajoutent un niveau de vérification supplémentaire lors de l'utilisation d'AirDrop avec des contacts inconnus. Elle apporte également d’autres fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre Mac.