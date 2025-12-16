Un joyeux Noël pour Apple grâce à l'iPhone 17

Des volumes en hausse, mais un prix moyen sous pression

Des dynamiques régionales contrastées

Une part de marché stable sur le long terme

Cette performance est largement attribuée, jugée plus attractive que la génération précédente. Le, en particulier, se distingue par une proposition de valeur renforcée, bénéficiant du transfert de certaines fonctionnalités jusqu’ici réservées aux versions Pro. À cela s’ajoute, qui élargit encore le portefeuille d’Apple et permet de toucher un public plus large.Ce recentrage sur des modèles plus accessibles n’est toutefois pas sans conséquence.. Une baisse toutefois largement compensée par l’augmentation des volumes, permettant à Apple d’afficher une croissance de chiffre d’affaires de 6 % sur le trimestre.Cette stratégie illustre: accepter une légère érosion du prix moyen pour préserver, voire renforcer, les volumes et les revenus globaux, dans un marché où la concurrence est de plus en plus agressive.La Chine demeure globalement stable, avec des ventes freinées en début de trimestre par l’absence de prise en charge de l’eSIM pour l’iPhone Air lors de son lancement. Le modèle de base continue néanmoins d’y bien se vendre.À l’inverse, les marchés émergents poursuivent leur montée en puissance. L’Inde est ainsi devenue le troisième marché mondial de l’iPhone au T3 2025, confirmant son rôle stratégique pour Apple. L’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et la région Moyen-Orient & Afrique affichent également une croissance soutenue.Sur une perspective plus longue,Après un creux autour de 10 à 12 % entre 2016 et 2019, la part de marché mondiale de l’iPhone est remontée progressivement pour se stabiliser autour de 16 % depuis 2022. Une performance notable pour un constructeur positionné quasi exclusivement sur le segment premium.. À l’heure où les fabricants Android multiplient les références à bas prix, Apple semble avoir trouvé une voie médiane : élargir sa gamme sans renier son positionnement, et miser sur les marchés émergents pour soutenir sa croissance à long terme.