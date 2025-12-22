Apple prépare un iPhone pliable plutôt différent...
Selon de très nombreuses rumeurs, Apple devrait sortir son iPhone pliable en 2026. Et comme chaque année, les indiscrétions semblent provenir des accessoiristes ! En effet, des fichiers CAD des plus détaillés — en provenance des fabricants d’accessoires — se promènent sur le net, révélant au passage quelques informations sur ce futur modèle, connu en interne sous le nom de code V68.
D’après ces documents repris par le site allemand iPhone-ticket, l’iPhone pliable adopterait un format sensiblement différent des iPhone actuels une fois refermé. Le smartphone mesurerait 83,8 mm de large, 120,6 mm de haut et 9,6 mm d’épaisseur. Il serait donc plus large, mais aussi moins haut qu’un iPhone classique.
L’écran externe afficherait une diagonale de 139,4 mm, avec une définition de 2088 × 1422 pixels. Un format inhabituel, mais qui pourrait s'expliquer lorsque l’on observe l’appareil déployé. Une fois déplié, l’iPhone Fold se transformerait en véritable petit iPad, avec un écran interne de 7,76 pouces. Ses dimensions atteindraient 167,6 × 120,6 mm, pour une définition annoncée de 2713 × 1920 pixels.
À titre de comparaison, l’iPad mini actuel affiche une diagonale de 8,3 pouces pour des dimensions de 195,4 × 134,8 mm. Autrement dit, l’iPhone pliable se rapprocherait fortement de l’expérience d’un mini-tablette, tout en restant plus compact.
Autre point marquant : l’épaisseur. Toujours selon ces dessins techniques, l’iPhone pliable ne ferait que 4,8 mm d’épaisseur une fois ouvert, hors module photo. C’est plus fin que l’iPhone Air (5,64 mm), même si Samsung conserve encore un léger avantage avec son Galaxy Fold autour de 4,2 mm.
Un tel chiffre laisse entrevoir d’importants défis techniques, notamment en matière de rigidité, de batterie et de charnière — des domaines dans lesquels Apple est réputé pour sa prudence… et son perfectionnisme.
Côté photo, Apple resterait pour l’instant dans une certaine continuité. Les schémas montrent une double caméra arrière, similaire à celle attendue sur l’iPhone 17. À l’intérieur, la caméra frontale serait directement intégrée sous l’écran, sans élément visible apparent. A ce stade, il est impossible toutefois de confirmer l’absence totale de notch ou de poinçon : les dessins CAD ne permettent pas de trancher sur ce point.
Si Apple n’a évidemment rien confirmé officiellement, la précision de ces informations et leur provenance — des partenaires industriels qui doivent anticiper coques, protections et accessoires — renforcent nettement la crédibilité d’un lancement en 2026. Après avoir observé le marché pendant des années, Apple semble prêt à entrer dans l’arène du smartphone pliable… à sa manière, avec un format pensé pour se rapprocher de l’iPad mini plutôt que de copier les Fold existants. 2026 nous dira peut-être si cette approche saura convaincre un public encore partagé sur l’utilité réelle du pliable — et surtout, à quel prix Apple compte lancer cette nouvelle catégorie.
