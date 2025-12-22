Apple prépare un iPhone pliable plutôt différent...

Qu'en penser ?



Si Apple n’a évidemment rien confirmé officiellement, la précision de ces informations et leur provenance — des partenaires industriels qui doivent anticiper coques, protections et accessoires — renforcent nettement la crédibilité d’un lancement en 2026. Après avoir observé le marché pendant des années, Apple semble prêt à entrer dans l’arène du smartphone pliable… à sa manière, avec un format pensé pour se rapprocher de l’iPad mini plutôt que de copier les Fold existants. 2026 nous dira peut-être si cette approche saura convaincre un public encore partagé sur l’utilité réelle du pliable — et surtout, à quel prix Apple compte lancer cette nouvelle catégorie.