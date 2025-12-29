Poursuivi par Apple, ce leaker dévoile quand même l'iPhone pliable (vidéo)

On en dit quoi ?



On peut saluer le culot de Jon Prosser qui, malgré les avocats d'Apple à ses trousses, continue de publier des fuites. C'est un peu le Wikileaks de l'iPhone. Sur le fond, les informations restent à prendre avec prudence : Prosser a eu des prédictions justes par le passé, mais aussi quelques ratés. L'absence de pli sur l'écran serait une vraie prouesse technique si elle se confirme. Quant au prix, il risque de réserver l'iPhone Fold à une clientèle très motivée, clairement.