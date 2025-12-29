Poursuivi par Apple, ce leaker dévoile quand même l'iPhone pliable (vidéo)
Malgré un procès en cours avec Apple, le YouTubeur Jon Prosser a publié de nouvelles images supposées de l'iPhone Fold prévu pour l'automne 2026. Un appareil à écran pliable sans pli visible, facturé entre 2 000 et 2 500 dollars.
Un leaker qui n'a pas froid aux yeux
Jon Prosser est devenu l'ennemi numéro un d'Apple. En juillet dernier, le constructeur l'a attaqué en justice pour avoir divulgué des informations confidentielles sur iOS 26 et le design Liquid Glass. La plainte mentionne un accès non autorisé à un iPhone de développement, avec la complicité d'un employé d'Apple. Mais visiblement, cette action en justice n'a pas refroidi le YouTubeur. En effet, il a publié une vidéo dévoilant des rendus supposés de l'iPhone Fold, le premier smartphone pliable d'Apple.
Un écran sans pli visible
D'après Prosser, l'iPhone Fold disposerait d'un écran externe de 5,5 pouces et d'un écran interne pliable de 7,8 pouces. L'épaisseur une fois fermé serait de 9 mm, soit environ 4,5 mm par moitié. Le point le plus intéressant : l'écran interne ne présenterait aucun pli visible. Apple utiliserait une plaque métallique sous l'écran pour répartir uniformément le stress mécanique lors du pliage. Le fournisseur de ces plaques serait Fine M-Tec, le même qui fournit Samsung. Côté photo, on retrouverait un double capteur sur un plateau oblong, dans un style proche de l'iPhone Air.
Un prix qui pique
L'iPhone Fold serait lancé à l'automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Le prix évoqué par Prosser se situe entre 2 000 et 2 500 dollars, soit probablement entre 2 200 et 2 700 euros en France. Apple viserait une production de 8 à 10 millions d'unités la première année, avec une montée en puissance à 20-25 millions en 2027. Le châssis serait en titane, avec une charnière combinant titane et acier inoxydable.
On en dit quoi ?
On peut saluer le culot de Jon Prosser qui, malgré les avocats d'Apple à ses trousses, continue de publier des fuites. C'est un peu le Wikileaks de l'iPhone. Sur le fond, les informations restent à prendre avec prudence : Prosser a eu des prédictions justes par le passé, mais aussi quelques ratés. L'absence de pli sur l'écran serait une vraie prouesse technique si elle se confirme. Quant au prix, il risque de réserver l'iPhone Fold à une clientèle très motivée, clairement.