Apple a LA solution pour plier l'iPhone à l'infini
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit discrètement le développement de son premier iPhone pliable, et la pliure au centre de l’écran reste l'objet de tous les tests. Selon de nouvelles informations venues de Chine, la firme expérimenterait toujours une technologie avancée de verre ultra-fin flexible afin de rendre cette pliure quasiment invisible à l’usage.
D’après le leaker Digital Chat Station, Apple évaluerait actuellement des dalles très spéciales (ultra-thin flexible glass) dont l’épaisseur varie selon les zones de l’écran. Le principe est simple sur le papier : utiliser un verre plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, tout en conservant une épaisseur plus importante ailleurs afin de garantir rigidité et durabilité.
Cette approche se distingue des solutions actuelles du marché, majoritairement basées sur un simple ultra-thin glass. Si ce dernier permet déjà une certaine flexibilité, il a tendance à se déformer de manière permanente au niveau de la pliure, laissant une marque visible avec le temps. Cette version flexible est conçue pour répartir plus uniformément les contraintes mécaniques, ce qui pourrait réduire la pliure au point de la rendre imperceptible au quotidien.
À première vue, le fait qu’Apple teste encore cette technologie peut sembler tardif dans le cycle de développement. Mais cela ne signifie pas nécessairement un retard. En effet, la firme serait actuellement en train de donner les différentes validations de la production, une phase durant laquelle les choix majeurs sont déjà actés, tandis que les composants les plus sensibles continuent d’être vérifiés.
Dans ce contexte, les tests autour de l’ultra-thin flexible glass serviraient surtout à valider l’implémentation précise de cette technologie, et non à décider de son adoption. Apple disposerait d’ailleurs de solutions ultra-thin glass plus matures en plan B, au cas où les objectifs de fiabilité à long terme ne seraient pas atteints.
Notons que plusieurs fabricants d’écrans chinois travailleraient eux aussi sur des solutions similaires. Cela pourrait suggérer que cette technologie approche d’un niveau de maturité compatible avec une production à grande échelle — un prérequis indispensable pour Apple.
Aux dernières rumeurs, le premier iPhone pliable adopterait un design de type livre (fold), avec un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces et un grand écran interne de 7,8 pouces une fois déplié. Apple miserait également sur des charnières en métal liquide, autre pièce clé pour limiter les contraintes mécaniques et améliorer la durabilité.
Le lancement est toujours attendu en 2026, possiblement aux côtés des iPhone 18 Pro, avec un positionnement résolument premium. Les rumeurs évoquent un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Si Apple parvient réellement à éliminer la pliure visible, la marque pourrait bien imposer un nouveau standard sur un marché du pliable encore marqué par des compromis techniques.
Un verre ultra-fin flexible pour mieux gérer la flexion
D’après le leaker Digital Chat Station, Apple évaluerait actuellement des dalles très spéciales (ultra-thin flexible glass) dont l’épaisseur varie selon les zones de l’écran. Le principe est simple sur le papier : utiliser un verre plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, tout en conservant une épaisseur plus importante ailleurs afin de garantir rigidité et durabilité.
Cette approche se distingue des solutions actuelles du marché, majoritairement basées sur un simple ultra-thin glass. Si ce dernier permet déjà une certaine flexibilité, il a tendance à se déformer de manière permanente au niveau de la pliure, laissant une marque visible avec le temps. Cette version flexible est conçue pour répartir plus uniformément les contraintes mécaniques, ce qui pourrait réduire la pliure au point de la rendre imperceptible au quotidien.
Des tests toujours en cours, sans forcément de retard
À première vue, le fait qu’Apple teste encore cette technologie peut sembler tardif dans le cycle de développement. Mais cela ne signifie pas nécessairement un retard. En effet, la firme serait actuellement en train de donner les différentes validations de la production, une phase durant laquelle les choix majeurs sont déjà actés, tandis que les composants les plus sensibles continuent d’être vérifiés.
Dans ce contexte, les tests autour de l’ultra-thin flexible glass serviraient surtout à valider l’implémentation précise de cette technologie, et non à décider de son adoption. Apple disposerait d’ailleurs de solutions ultra-thin glass plus matures en plan B, au cas où les objectifs de fiabilité à long terme ne seraient pas atteints.
Notons que plusieurs fabricants d’écrans chinois travailleraient eux aussi sur des solutions similaires. Cela pourrait suggérer que cette technologie approche d’un niveau de maturité compatible avec une production à grande échelle — un prérequis indispensable pour Apple.
Qu'en penser ?
Aux dernières rumeurs, le premier iPhone pliable adopterait un design de type livre (fold), avec un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces et un grand écran interne de 7,8 pouces une fois déplié. Apple miserait également sur des charnières en métal liquide, autre pièce clé pour limiter les contraintes mécaniques et améliorer la durabilité.
Le lancement est toujours attendu en 2026, possiblement aux côtés des iPhone 18 Pro, avec un positionnement résolument premium. Les rumeurs évoquent un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Si Apple parvient réellement à éliminer la pliure visible, la marque pourrait bien imposer un nouveau standard sur un marché du pliable encore marqué par des compromis techniques.