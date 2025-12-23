Apple a LA solution pour plier l'iPhone à l'infini

Un verre ultra-fin flexible pour mieux gérer la flexion

Des tests toujours en cours, sans forcément de retard

Qu'en penser ?



Aux dernières rumeurs, le premier iPhone pliable adopterait un design de type livre (fold), avec un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces et un grand écran interne de 7,8 pouces une fois déplié. Apple miserait également sur des charnières en métal liquide, autre pièce clé pour limiter les contraintes mécaniques et améliorer la durabilité.



Le lancement est toujours attendu en 2026, possiblement aux côtés des iPhone 18 Pro, avec un positionnement résolument premium. Les rumeurs évoquent un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.



Si Apple parvient réellement à éliminer la pliure visible, la marque pourrait bien imposer un nouveau standard sur un marché du pliable encore marqué par des compromis techniques.

D’après le leaker, Apple évaluerait actuellement des dalles très spéciales () dont l’épaisseur varie selon les zones de l’écran.: utiliser un verre plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, tout en conservant une épaisseur plus importante ailleurs afin de garantir rigidité et durabilité.Cette approche se distingue des solutions actuelles du marché, majoritairement basées sur un simple. Si ce dernier permet déjà une certaine flexibilité, il a tendance à sau niveau de la pliure, laissant unes. Cette version flexible est conçue pour répartir plus uniformément les contraintes mécaniques, ce qui pourrait réduire la pliure au point de la rendre imperceptible au quotidien.À première vue,. Mais cela ne signifie pas nécessairement un retard. En effet, la firme serait actuellement en train de donner les différentes validations de la production, une phase durant laquelle les choix majeurs sont déjà actés, tandis queDans ce contexte, les tests autour de l’serviraient surtout à, et non à décider de son adoption. Apple disposerait d’ailleurs de solutionsplus matures en plan B, au cas où les objectifs de fiabilité à long terme ne seraient pas atteints.Notons que. Cela pourrait suggérer que cette technologie approche d’un niveau de maturité compatible avec une production à grande échelle — un prérequis indispensable pour Apple.