Comment économiser la batterie de votre iPhone ?
Par Nicolas Sabatier - Publié le
La batterie est un élément qui peut poser problème pour les iPhone. Que ce soit l’autonomie ou la durée de vie totale, cet élément primordial de tout smartphone doit être utilisé intelligemment. Voici quelques conseils et astuces pour gérer au mieux votre batterie d’iPhone.
La limite de recharge va vous éviter de faire vieillir votre batterie prématurément. En effet, les batteries modernes doivent rester entre 20% et 80% de charge. Si vous passez en dessous et au-dessus, cela a pour effet de les user plus rapidement puisque vous utilisez toutes les cellules. En restant entre 20% et 80%, le système permettra aux cellules de se charger et se décharger à tour de rôle, limitant leur usure. Vous pouvez ainsi interdire à votre iPhone de se recharger au-delà de 80%. C’est utile, à mon sens, pour ceux qui travaillent toute la journée avec leur iPhone branché à leur bureau.
Pour mettre en place la recharge optimisée, allez dans Réglages > Batterie > En charge > Mettre une limite de recharge.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la limite de recharge, Apple a mis en place la recharge optimisée pour vous. Pour éviter d’avoir à charger la batterie à 100%, la recharge optimisée arrête la recharge aux alentours de 80%, par exemple pendant la nuit. Puis, juste avant votre réveil, iOS va charger votre iPhone à 100%. Cela évite d’avoir la batterie chargée à 100% pendant des heures la nuit.
Pour la mettre en place, allez dans Réglages > Batterie > En charge > et cochez Recharge optimisée de la batterie.
Ajout assez récent, le mode d’alimentation adaptative permet de limiter la consommation en énergie de votre smartphone. Compatible seulement avec les iPhone les plus récents, à partir de l’iPhone 15 Pro et Max, iOS reconnaitra quand la consommation d’énergie est plus importante que d’habitude. Le système peut alors limiter la consommation de certains processus pour économiser la batterie, comme baisser la luminosité de l’écran ou faire tourner le processeur un peu moins vite.
Pour activer l’alimentation adaptative, allez dans Réglages > Batterie > Mode l’alimentation > et cochez Alimentation adaptative.
L’un des éléments qui utilise le plus l’énergie de la batterie de votre iPhone est l’écran. Ainsi, la première chose à faire pour essayer de moins consommer est de baisser la luminosité de son écran. D’ailleurs, tous les iPhone neufs sont livrés avec l’écran réglé au plus bas, ce n’est pas pour rien.
Pour baisser la luminosité, le plus simple est de le faire depuis le centre de contrôle.
Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de luminosité automatique. Cependant, avec iOS 26, Apple a changé l’option de places. Elle se trouvait logiquement dans la partie Luminosité et affichage, mais ce n’est plus le cas. Il faut maintenant aller dans Réglages > Accessibilité > Affichage et Taille de texte > Luminosité automatique. L’écran changera automatiquement sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant. Très pratique pour éviter d’avoir un écran bien trop lumineux quand on est dans le noir.
Depuis iOS 9, Apple propose une fonctionnalité à activer quand vous sentez que votre batterie ne durera pas toute la journée. Le mode économie d’énergie, quand activé, limite les activités en fond, baisse la luminosité de l’écran, désactive le téléchargement d'applications en fond, fait baisser la vitesse du CPU et limite les animations.
Pour l’activer, il faut aller dans Réglages > Batterie > Mode alimentation > et activer Mode économie énergie. Vous pouvez aussi ajouter un bouton dans le centre de contrôle pour activer directement le mode économie d’énergie.
Quand ce mode est activé, votre icône de batterie devient jaune.
Si vous vous trouvez souvent avec une batterie à plat avant la fin de la journée, il est temps d’investir dans une batterie de secours. Apple l'a bien compris en proposant une batterie pour l'iPhone Air.
Cela tombe bien, il en existe beaucoup et pour tous les prix. Vincent avait par exemple testé la batterie Kuxiu K1 Ultra qui recharge très rapidement, grâce au Qi2.2 et ses 25W. De plus, elle permet aussi de recharger une Apple Watch en même temps.
Si vous voulez quelque chose de plus fin, toujours chez Kuxiu, Vincent avait testé pour Korben la Kuxiu S2. Réelle avancée, cette batterie n'a pas d'électrolyte liquide très inflammable : elle est sous forme de gel. De fait, elle ne peut pas prendre feu si elle est percée et elle dure plus longtemps. De plus, cette technologie chauffe beaucoup moins, bref cela n'a que des avantages.
