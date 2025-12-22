Apple ne sortira pas d'iPhone 18 en 2026 (oui mais...)

Un lancement de l’iPhone 18 en deux temps

Une production qui débuterait dès janvier

Après le Nouvel An, la série iPhone 18 sera testée sur les lignes de production de masse, avec une mise en production possible avant la Fête du Printemps

Une chaîne d’assemblage déjà prête pour les modèles Pro

Qu'en penser ?



Cette stratégie présente plusieurs avantages majeurs pour Cupertino. D’abord, elle permet de mieux répartir les capacités de production, en évitant la saturation des usines au moment du lancement. Ce point est crucial alors que les chaînes d’approvisionnement restent sous tension et que les volumes initiaux sont toujours critiques.



Si Apple confirme ce virage dès l’iPhone 18, cela marquerait un changement structurel majeur dans la stratégie de la marque. Entre un modèle d’entrée de gamme lancé au printemps et des versions Pro réservées à l’automne, l’iPhone adopterait un rythme plus proche de celui du Mac ou de l’iPad.



Ensuite, ce découpage permettrait de lisser les revenus sur l’année, plutôt que de concentrer l’essentiel des ventes sur le dernier trimestre fiscal. Cette approche est aussi plus confortable, même pour un groupe de la taille d’Apple, et déjà adoptée par certains concurrents.

. Jusqu’ici, la firme avait pris l’habitude de dévoiler l’ensemble de sa gamme d’iPhone en septembre, avec parfois quelques retards marginaux sur certains modèles (comme pour l'iPhone X et l'iPhone 8). Mais, hormis l’iPhone SE, la marque n’avait jamais réellement fragmenté ses lancements.. Les dernières rumeurs convergent vers un lancement du modèle de base au printemps, aux côtés de l’iPhone 18e, tandis que les iPhone 18 Pro et Pro Max conserveraient une sortie à l’automne, comme c’est le cas aujourd’hui.Le leaker chinoisaffirme que, indique la source.. Elle consiste à fabriquer un nombre limité d’unités finales directement sur les lignes définitives, afin de détecter d’éventuels problèmes techniques ou logistiques avant le lancement à grande échelle. Si ces informations se confirment, cela signifierait que, une première dans l’histoire récente de l’iPhone.Toujours selon la même source,, preuve que le design de ces modèles est désormais figé (depuis longtemps). Chez Apple, le verrouillage du design intervient généralement près de, afin de laisser le temps aux partenaires industriels d’optimiser les procédés de fabrication.Même si la production des modèles Pro n’interviendra que plus tard dans l’année, cette anticipation confirme que le nouveau calendrier est déjà pleinement intégré dans la feuille de route d’Apple.