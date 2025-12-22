Apple ne sortira pas d'iPhone 18 en 2026 (oui mais...)
Par Laurence - Publié le
Apple semble bel et bien prête à bousculer son calendrier habituel. Selon une source réputée pour la fiabilité de ses informations industrielles, les fournisseurs de la firme californienne se préparent activement au lancement de l’iPhone 18, avec une production avancée du modèle de base dès le début de l’année prochaine.
Cette stratégie se veut inédite, et s’inscrit dans le nouveau plan de lancement échelonné qu’Apple envisagerait à partir de 2026. Jusqu’ici, la firme avait pris l’habitude de dévoiler l’ensemble de sa gamme d’iPhone en septembre, avec parfois quelques retards marginaux sur certains modèles (comme pour l'iPhone X et l'iPhone 8). Mais, hormis l’iPhone SE, la marque n’avait jamais réellement fragmenté ses lancements.
Mais les choses devraient changer avec la génération iPhone 18. Les dernières rumeurs convergent vers un lancement du modèle de base au printemps, aux côtés de l’iPhone 18e, tandis que les iPhone 18 Pro et Pro Max conserveraient une sortie à l’automne, comme c’est le cas aujourd’hui. Quant à l’iPhone pliable, longtemps évoqué pour 2026, il pourrait finalement être repoussé à 2027.
Le leaker chinois Fixed Focus Digital affirme que la phase de test de production de l’iPhone 18 débutera très tôt en janvier, avant un passage à l’échelle industrielle avant le Nouvel An chinois, fixé au 17 février.
Cette phase de test production est une étape clé dans la chaîne industrielle de Cupertino. Elle consiste à fabriquer un nombre limité d’unités finales directement sur les lignes définitives, afin de détecter d’éventuels problèmes techniques ou logistiques avant le lancement à grande échelle. Si ces informations se confirment, cela signifierait que l’iPhone 18 serait prêt plusieurs mois avant les versions Pro, une première dans l’histoire récente de l’iPhone.
Toujours selon la même source, une première ligne d’assemblage dédiée à l’iPhone 18 Pro aurait déjà été construite, preuve que le design de ces modèles est désormais figé (depuis longtemps). Chez Apple, le verrouillage du design intervient généralement près de deux ans avant la commercialisation, afin de laisser le temps aux partenaires industriels d’optimiser les procédés de fabrication.
Même si la production des modèles Pro n’interviendra que plus tard dans l’année, cette anticipation confirme que le nouveau calendrier est déjà pleinement intégré dans la feuille de route d’Apple.
Cette stratégie présente plusieurs avantages majeurs pour Cupertino. D’abord, elle permet de mieux répartir les capacités de production, en évitant la saturation des usines au moment du lancement. Ce point est crucial alors que les chaînes d’approvisionnement restent sous tension et que les volumes initiaux sont toujours critiques.
Si Apple confirme ce virage dès l’iPhone 18, cela marquerait un changement structurel majeur dans la stratégie de la marque. Entre un modèle d’entrée de gamme lancé au printemps et des versions Pro réservées à l’automne, l’iPhone adopterait un rythme plus proche de celui du Mac ou de l’iPad.
Ensuite, ce découpage permettrait de lisser les revenus sur l’année, plutôt que de concentrer l’essentiel des ventes sur le dernier trimestre fiscal. Cette approche est aussi plus confortable, même pour un groupe de la taille d’Apple, et déjà adoptée par certains concurrents.
Un lancement de l’iPhone 18 en deux temps
Cette stratégie se veut inédite, et s’inscrit dans le nouveau plan de lancement échelonné qu’Apple envisagerait à partir de 2026. Jusqu’ici, la firme avait pris l’habitude de dévoiler l’ensemble de sa gamme d’iPhone en septembre, avec parfois quelques retards marginaux sur certains modèles (comme pour l'iPhone X et l'iPhone 8). Mais, hormis l’iPhone SE, la marque n’avait jamais réellement fragmenté ses lancements.
Mais les choses devraient changer avec la génération iPhone 18. Les dernières rumeurs convergent vers un lancement du modèle de base au printemps, aux côtés de l’iPhone 18e, tandis que les iPhone 18 Pro et Pro Max conserveraient une sortie à l’automne, comme c’est le cas aujourd’hui. Quant à l’iPhone pliable, longtemps évoqué pour 2026, il pourrait finalement être repoussé à 2027.
Une production qui débuterait dès janvier
Le leaker chinois Fixed Focus Digital affirme que la phase de test de production de l’iPhone 18 débutera très tôt en janvier, avant un passage à l’échelle industrielle avant le Nouvel An chinois, fixé au 17 février.
Après le Nouvel An, la série iPhone 18 sera testée sur les lignes de production de masse, avec une mise en production possible avant la Fête du Printemps, indique la source.
Cette phase de test production est une étape clé dans la chaîne industrielle de Cupertino. Elle consiste à fabriquer un nombre limité d’unités finales directement sur les lignes définitives, afin de détecter d’éventuels problèmes techniques ou logistiques avant le lancement à grande échelle. Si ces informations se confirment, cela signifierait que l’iPhone 18 serait prêt plusieurs mois avant les versions Pro, une première dans l’histoire récente de l’iPhone.
Une chaîne d’assemblage déjà prête pour les modèles Pro
Toujours selon la même source, une première ligne d’assemblage dédiée à l’iPhone 18 Pro aurait déjà été construite, preuve que le design de ces modèles est désormais figé (depuis longtemps). Chez Apple, le verrouillage du design intervient généralement près de deux ans avant la commercialisation, afin de laisser le temps aux partenaires industriels d’optimiser les procédés de fabrication.
Même si la production des modèles Pro n’interviendra que plus tard dans l’année, cette anticipation confirme que le nouveau calendrier est déjà pleinement intégré dans la feuille de route d’Apple.
Qu'en penser ?
Cette stratégie présente plusieurs avantages majeurs pour Cupertino. D’abord, elle permet de mieux répartir les capacités de production, en évitant la saturation des usines au moment du lancement. Ce point est crucial alors que les chaînes d’approvisionnement restent sous tension et que les volumes initiaux sont toujours critiques.
Si Apple confirme ce virage dès l’iPhone 18, cela marquerait un changement structurel majeur dans la stratégie de la marque. Entre un modèle d’entrée de gamme lancé au printemps et des versions Pro réservées à l’automne, l’iPhone adopterait un rythme plus proche de celui du Mac ou de l’iPad.
Ensuite, ce découpage permettrait de lisser les revenus sur l’année, plutôt que de concentrer l’essentiel des ventes sur le dernier trimestre fiscal. Cette approche est aussi plus confortable, même pour un groupe de la taille d’Apple, et déjà adoptée par certains concurrents.