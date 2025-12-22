Soldes d'hiver chez ShopSystem : les coques iPhone les plus fines au monde !
Article sponsorisé - Publié le
Cette année, vous avez peut-être craqué pour un iPhone et il serait bien dommage d'abîmer ce dernier. Mais les coques protectrices sont souvent trop épaisses, et peu esthétiques.
Qu'à cela ne tienne, ShopSystem — leader français des coques ultra-fines — propose des réductions allant jusqu’à -15% sur ses coques et accessoires pour iPhone à l’occasion des premières soldes d'hiver.
Et comme Noël n'est pas tout à fait fini : pour tout achat d'une coque, vous pourrez bénéficier d'un verre trempé 3D à 19,99€ au lieu de 34,99€ (soit 15€ de réduction) et d'une protection de caméra à 9,99€ au lieu de 14,99€ (5€ de réduction).
Parmi les produits sur lesquels il ne faut pas trop hésiter, la PHANTOM est vraiment la coque culte de ShopSystem : seulement 0,33 mm, un traitement qui empêche le jaunissement même après plusieurs années, et une rigidité juste comme il faut pour équilibrer l'ajustement et le look.
Les découpes sont millimétrées, le bloc photo parfaitement protégé, et la transparence laisse voir le design et la couleur de l’iPhone. Pour l'avoir eu dans les mains, elle se fait totalement oublier. Bref, c'est l'accessoire idéal pour ceux qui veulent préserver 100% du look de l’iPhone.
ShopSystem décline la PHANTOM dans une version encore plus transparente, mais toujours ultra-fine. La PHANTOM S intègre un anneau MagSafe très puissant et un traitement anti-rayures haut de gamme. C’est la version premium pour ceux qui veulent une coque invisible mais compatible avec tous les accessoires magnétiques.
Le modèle ORIGINAL est l’autre best-seller de la marque : ultra-fine, mate et élégante. Elle est toujours parfaitement ajustée pour coller à l'iPhone telle une seconde peau : elle n’ajoute aucune épaisseur superflue tout en offrant une prise en main agréable et antidérapante. Notons que ce modèle est également disponible en version MagSafe.
Pas question de ne pas protéger l'entièreté de l'iPhone, surtout quand on connait les prix officiels pour changer d'écran ou que l'on n'a pas souscrit à un AppleCare ! ShopSystem propose aussi un excellent verre 3D, livré avec un kit d’installation.
Ce dernier est vraiment pratique, même pour ceux qui ne sont pas très manuels ou que l'exercice rebute. Il suffit de clipser et refermer le kit pour poser la protection, et, ce, sans aucune bulle. Le verre résiste parfaitement aux rayures du quotidien. Il est annoncé avec une dureté 9H, mais il est également anti-traces, hydrophobe et oléophobe
À chaque sortie d'iPhone, c'est un peu toujours la même histoire. Le smartphone se fait malmené dans les crashtests, mais une chose est sûre : aucun smartphone n'est totalement à l'abri d'un choc. Aussi ShopSystem propose les coques DANA & ONE avec des coins renforcés et compatibles MagSafe.
Pour ceux qui veulent une protection plus sérieuse, la DANA absorbe des chutes jusqu’à 3 mètres grâce à ses micro-coussins d’air dans les quatre coins, et toujours dans un format étonnamment fin. La ONE est un bumper premium : look moderne, finitions soignées, et une vraie sensation de robustesse tout en laissant apparaître le dos de l’iPhone.
Avec les blocs photo toujours plus imposants (pour avoir fait tomber mon iPhone 15 Pro au bout de huit jours, j'en sais quelque chose malheureusement), un petit accroc est très vite arrivé et peut coûter cher. ShopSystem propose un verre trempé 9H spécial caméras, avec anneaux en aluminium anodisé et une transparence totale. Aucune perte de qualité, mais une vraie tranquillité d’esprit.
Pour ces soldes d'hiver, ShopSystem vous propose donc une sélection de produits avec des réductions allant jusqu’à -15%. Mais attention, cette dernière n’est valable que pendant quelques jours. Après, il sera trop tard, alors n’hésitez pas à aller jeter un petit coup d’œil ! Notons que pour cette opération, les prix seront directement réduits sur le site, et qu'il n’y a pas besoin de code promo particulier.
