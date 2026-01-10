Comment votre iPhone peut vous sauver la vie (encore)
Par Nicolas Sabatier
Nous avons fait un premier article sur des fonctionnalités à activer sur votre iPhone qui peuvent vous sauver la vie. Sachez qu’il en existe encore d'autres : les voici.
Notification de climat extrême
Je vis dans le sud de la France et nous avons régulièrement ce qu’on appelle des épisodes cévenols, c'est-à-dire des pluies diluviennes qui peuvent provoquer des inondations. En effet, pendant ces orages, il pleut une quantité d’eau équivalente à plusieurs mois de pluie en quelques heures. Il faut dans ce cas rester à l’abri et attendre sagement que cela passe.
Sachez que l’application Météo peut vous prévenir en cas de risque météorologique, comme une canicule, un orage et des risques d’inondations. Pour cela, cliquez sur les trois petits points, choisissez un lieu et cochez Vigilance. Ainsi, vous serez prévenu par une notification en cas d’épisode climatique extrême.
Sachez tout de même qu’il faut prendre vos précautions. En effet, certaines de ces annonces m’ont été livrées soit bien trop tôt, soit bien trop tard.
Prévenir en cas d’alarme incendie
Certaines personnes ont des problèmes d’audition. Cela est presque inévitable avec l’âge. Il est parfois possible de s’équiper de sonotones pour palier à ces problèmes, mais il n’est pas possible de les porter en permanence, notamment la nuit. Que se passe-t-il si un incendie se déclenche la nuit, avec votre détecteur de fumée qui sonne mais vous ne pouvez pas l’entendre à cause de votre audition défaillante ?
Sachez que vous pouvez faire apprendre à votre iPhone le son de votre alarme incendie. Pour cela, il faut aller dans Accessibilité > Reconnaissance des sons, cocher et choisir les sons. Pour que cela fonctionne, il faut dormir avec votre Apple Watch au poignet qui vibrera pour vous réveiller.
Liste de vérification de Santé
Les produits Apple intègrent énormement de fonctionnalités de vérification de votre état de santé. Pour vérifier que tout est bien activé, il suffit d’aller dans l’application Santé. Tout en bas, vous devez toucher l’item intitulé Liste de vérification Santé. Un fois dedans, vérifiez que tout est coché. Vous pouvez aussi les activer directement depuis cet écran.
Pour ma part, voici ce qui est activé : Appel d’urgence, Fiche médicale, Détection des accidents, Détection des chutes, Notifications stabilité dela marche, Notification de fréquence cardique élevée, Notification de fréquence cardique faible, Notification d’hypertension, Notification de santé cardiovasculaire, App ECG, Notifications d’arythmie, Oxygène sanguin, Notifications de bruit et Notification d’apnée du sommeil. Avec tout cela, vous êtes bien couvert ! Évidemment, de nombreuses fonctionnalités ne sont accessible uniquement si vous avez une Apple Watch. Cela tombe bien, j’avais écrit un article similaire pour l’Apple Watch.
Accompagnement (Check In)
L’iPhone propose une fonctionnalité qui envoie un message automatiquement à une personne quand vous êtes arrivé à bon port. Combien de fois ai-je appelé mes parents pour leur dire que j’étais bien arrivé chez moi ? Apple automatise cela avec la fonctionnalité Accompagnement.
Elle se trouve dans l’application Messages. Créer un message pour un destinataire et touchez le + et choisir Accompagnement. Vous aurez alors le choix entre deux options : quand j’arrive et aprés un minuteur.
Quand j’arriveenverra un message à votre destinataire quand vous êtes arrivé à bon port.
Aprés un minuteurvous demandera une confirmation après un certain temps pour indiquer à votre interlocuteur que tout va bien.
Si vous n’êtes pas arrivé à bon port ou que vous n’avez pas confirmé que vous allez bien après le temps demandé, l’iPhone enverra un rapport complet au destinataire. Il recevra les coordonnées GPS, le trajet effectué sur une carte, le pourcentage de la batterie et quand le téléphone a été utilisé la dernière fois.