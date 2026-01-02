L’iPhone Air 2 pourrait hériter de deux fonctionnalités clés de l’iPhone 17 Pro

Un repositionnement stratégique pour l’iPhone Air



Avec ces deux ajouts — meilleur refroidissement et double capteur photo — l’iPhone Air 2 pourrait gagner en crédibilité auprès des utilisateurs exigeants, tout en restant plus accessible que les modèles Pro. Apple chercherait ainsi à renforcer l’attractivité d’une gamme encore jeune, mais stratégique dans un catalogue iPhone de plus en plus segmenté. Il faut désormais attendre pour savoir jusqu’où Apple acceptera de faire monter l’iPhone Air en gamme, sans nuire à l’attrait des modèles Pro, qui demeurent au cœur de sa stratégie.