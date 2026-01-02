L’iPhone Air 2 pourrait hériter de deux fonctionnalités clés de l’iPhone 17 Pro
Si l’iPhone 17 Pro s’est imposé comme un véritable succès commercial, l’iPhone Air a connu un parcours plus contrasté. Malgré des retours globalement positifs de ses utilisateurs, le modèle se serait vendu en deçà des attentes d’Apple. La firme pourrait toutefois corriger le tir dès l’année prochaine : selon plusieurs rumeurs concordantes, deux fonctionnalités majeures de l’iPhone 17 Pro pourraient arriver sur l’iPhone Air 2.
Un système de refroidissement avancé pour des performances plus stables
La première nouveauté pourrait être l’ajout d’une chambre à vapeur, jusqu’ici réservée à l’iPhone 17 Pro. Cela permettrait de répondre à un problème bien réel observé sur de précédentes générations d’iPhone, régulièrement critiqués pour leur tendance à chauffer lors d’usages intensifs.
D’après The Information, Apple prévoirait d’introduire cette technologie sur l’iPhone Air 2. Sur l’iPhone 17 Pro, la chambre à vapeur permet une meilleure dissipation thermique grâce à de l’eau déionisée scellée à l’intérieur d’un module soudé au châssis en aluminium. La chaleur générée par la puce A19 Pro est ainsi répartie plus efficacement dans l’unibody, limitant les pics de température.
L’enjeu est double : maintenir des performances élevées sur la durée et éviter les ralentissements importants lors de tâches exigeantes comme le jeu, la photo ou la vidéo. Ce point est particulièrement sensible pour l’iPhone Air, qui peut montrer ses limites dans ces scénarios.
Un second capteur photo encore mystérieux
L'autre évolution attendue serait l’ajout d’une seconde caméra arrière. Plusieurs sources jugées fiables évoquent cette possibilité, sans toutefois s’accorder sur la nature exacte du capteur. Deux hypothèses se dessinent. La plus logique serait l’arrivée d’un ultra grand-angle, déjà présent sur l’iPhone 17 et absent du premier iPhone Air. Cette option renforcerait la polyvalence photo du modèle sans trop empiéter sur le terrain des iPhone Pro.
Mais Apple pourrait aussi choisir une voie plus ambitieuse en intégrant un téléobjectif, une fonctionnalité historiquement réservée aux modèles Pro. Lors du lancement du premier iPhone Air, Apple insistait déjà sur « la puissance d’un iPhone Pro » dans un format plus fin et plus léger. Ajouter un téléobjectif irait clairement dans ce sens, quitte à brouiller un peu plus les frontières entre les gammes.
Un repositionnement stratégique pour l’iPhone Air
Avec ces deux ajouts — meilleur refroidissement et double capteur photo — l’iPhone Air 2 pourrait gagner en crédibilité auprès des utilisateurs exigeants, tout en restant plus accessible que les modèles Pro. Apple chercherait ainsi à renforcer l’attractivité d’une gamme encore jeune, mais stratégique dans un catalogue iPhone de plus en plus segmenté. Il faut désormais attendre pour savoir jusqu’où Apple acceptera de faire monter l’iPhone Air en gamme, sans nuire à l’attrait des modèles Pro, qui demeurent au cœur de sa stratégie.