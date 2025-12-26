L'iPhone Air 2 pourrait finalement sortir dès 2026

On en dit quoi ?



Le leaker Fixed Focus Digital a un bilan mitigé : il avait prédit correctement le nom de l'iPhone 16e, mais s'était trompé sur l'écran 120 Hz de l'iPhone 17. Difficile donc de trancher entre les différentes sources. Une chose est sûre : si l'iPhone Air 2 arrive, Apple devra clairement revoir sa copie. Un smartphone ultrafin, c'est séduisant sur le papier, j'adore ce modèle et que j'ai acheté le jour de sa sortie. Mais un seul capteur photo en 2025, c'est vraiment l'enfer, on ne va pas se mentir. Vous voulez beaucoup d'iPhone Air autour de vous, vous ?