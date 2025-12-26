L'iPhone Air 2 pourrait finalement sortir dès 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Malgré les ventes décevantes du premier modèle, un leaker affirme que l'iPhone Air 2 sera présenté à l'automne 2026. Une information qui contredit les récents rapports annonçant un report au printemps 2027 avec un second capteur photo.
L'avenir de l'iPhone Air est toujours un peu flou. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple présenterait l'iPhone Air 2 lors de sa keynote de septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro. Cette information va à l'encontre des rapports de The Information qui évoquaient un report au printemps 2027. Le média américain avait indiqué qu'Apple avait
L'iPhone Air original n'a pas rencontré le succès espéré. Foxconn aurait démantelé presque toutes ses lignes de production, tandis que Luxshare a cessé la fabrication fin octobre. Le problème principal : un positionnement tarifaire bancal. À seulement 100 dollars de moins que l'iPhone 17 Pro, l'iPhone Air souffre de son unique capteur arrière et de son autonomie limitée. La plupart des clients ont préféré les modèles standard ou Pro, mieux équipés pour un écart de prix minime.
Si Apple maintient le projet, l'iPhone Air 2 devrait corriger les erreurs du premier modèle. Les rumeurs évoquent un double capteur photo arrière avec un ultra grand-angle, une batterie plus généreuse, un système de refroidissement par chambre à vapeur et un prix revu à la baisse, potentiellement autour de 899 dollars contre 999 dollars actuellement (donc peut-être 1000-1100 euros par chez nous). L'échec de l'iPhone Air a d'ailleurs eu des répercussions sur l'industrie : Samsung aurait annulé le Galaxy S26 Edge et stoppé la production du S25 Edge face aux ventes décevantes.
Le leaker Fixed Focus Digital a un bilan mitigé : il avait prédit correctement le nom de l'iPhone 16e, mais s'était trompé sur l'écran 120 Hz de l'iPhone 17. Difficile donc de trancher entre les différentes sources. Une chose est sûre : si l'iPhone Air 2 arrive, Apple devra clairement revoir sa copie. Un smartphone ultrafin, c'est séduisant sur le papier, j'adore ce modèle et que j'ai acheté le jour de sa sortie. Mais un seul capteur photo en 2025, c'est vraiment l'enfer, on ne va pas se mentir. Vous voulez beaucoup d'iPhone Air autour de vous, vous ?
Des rumeurs contradictoires
L'avenir de l'iPhone Air est toujours un peu flou. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple présenterait l'iPhone Air 2 lors de sa keynote de septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro. Cette information va à l'encontre des rapports de The Information qui évoquaient un report au printemps 2027. Le média américain avait indiqué qu'Apple avait
retiré le prochain iPhone Air du calendrieret que certains ingénieurs espéraient lancer une version redessinée avec un second capteur photo en mars 2027, aux côtés des iPhone 18 et iPhone 18e.
Un premier modèle qui n'a pas convaincu
L'iPhone Air original n'a pas rencontré le succès espéré. Foxconn aurait démantelé presque toutes ses lignes de production, tandis que Luxshare a cessé la fabrication fin octobre. Le problème principal : un positionnement tarifaire bancal. À seulement 100 dollars de moins que l'iPhone 17 Pro, l'iPhone Air souffre de son unique capteur arrière et de son autonomie limitée. La plupart des clients ont préféré les modèles standard ou Pro, mieux équipés pour un écart de prix minime.
Ce que l'on attend de la seconde génération
Si Apple maintient le projet, l'iPhone Air 2 devrait corriger les erreurs du premier modèle. Les rumeurs évoquent un double capteur photo arrière avec un ultra grand-angle, une batterie plus généreuse, un système de refroidissement par chambre à vapeur et un prix revu à la baisse, potentiellement autour de 899 dollars contre 999 dollars actuellement (donc peut-être 1000-1100 euros par chez nous). L'échec de l'iPhone Air a d'ailleurs eu des répercussions sur l'industrie : Samsung aurait annulé le Galaxy S26 Edge et stoppé la production du S25 Edge face aux ventes décevantes.
On en dit quoi ?
Le leaker Fixed Focus Digital a un bilan mitigé : il avait prédit correctement le nom de l'iPhone 16e, mais s'était trompé sur l'écran 120 Hz de l'iPhone 17. Difficile donc de trancher entre les différentes sources. Une chose est sûre : si l'iPhone Air 2 arrive, Apple devra clairement revoir sa copie. Un smartphone ultrafin, c'est séduisant sur le papier, j'adore ce modèle et que j'ai acheté le jour de sa sortie. Mais un seul capteur photo en 2025, c'est vraiment l'enfer, on ne va pas se mentir. Vous voulez beaucoup d'iPhone Air autour de vous, vous ?