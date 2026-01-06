DeskMate transforme l'iPhone en assistant IA de bureau grâce à un dock MagSafe motorisé
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, KEYi Tech présente DeskMate, un chargeur MagSafe qui transforme l'iPhone en compagnon robotisé. Le support motorisé suit vos mouvements et affiche un visage animé sur l'écran. Campagne Kickstarter prévue en mars pour moins de 300 dollars.
Un dock qui prend vie
DeskMate n'est pas un simple support de charge. Dès que l'iPhone se pose sur le pad MagSafe, une application se lance automatiquement et affiche des yeux animés style Pixar sur l'écran. Le support motorisé peut pivoter et s'incliner pour suivre votre présence et garder l'iPhone orienté vers vous pendant les conversations. Le dispositif intègre également trois ports USB-C et un port USB-A pour recharger d'autres appareils. KEYi Tech, le fabricant, est déjà connu pour son robot compagnon Loona et son robot modulaire ClicBot.
Un assistant IA pour le bureau
L'idée de KEYi Tech est de transformer l'iPhone en véritable assistant de bureau. DeskMate peut gérer vos rappels, votre calendrier, répondre à des questions vocales et même engager la conversation de lui-même quand vous revenez à votre poste. Le système s'intègre avec les outils de travail comme Slack, les applications de messagerie et de calendrier. Il peut aussi rejoindre des réunions vidéo pour prendre des notes et générer des résumés automatiques. Selon le fabricant, l'IA apprend progressivement vos habitudes et adapte ses suggestions au fil du temps.
Prix et disponibilité
KEYi Tech prévoit de lancer une campagne Kickstarter en mars 2026 pour financer le projet. Le prix annoncé est inférieur à 300 dollars, même si les tarifs définitifs ne sont pas encore arrêtés. Le produit est exclusivement conçu pour iPhone via la connexion MagSafe. Aucune date de livraison n'a été communiquée pour l'instant, comme souvent avec les projets de financement participatif.
On en dit quoi ?
C'est un concept intéressant qui rappelle un peu les robots de bureau comme Jibo ou plus récemment Rabbit R1. Par contre, on peut se demander si un iPhone posé sur un support motorisé apporte vraiment plus qu'un simple HomePod ou qu'un iPad en mode StandBy. Le fait de passer par Kickstarter plutôt que par une vente directe laisse aussi planer quelques doutes sur la maturité du projet. Mais bon, pour les fans de gadgets qui veulent donner une personnalité à leur iPhone, DeskMate pourrait être amusant.