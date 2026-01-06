DeskMate transforme l'iPhone en assistant IA de bureau grâce à un dock MagSafe motorisé

On en dit quoi ?



C'est un concept intéressant qui rappelle un peu les robots de bureau comme Jibo ou plus récemment Rabbit R1. Par contre, on peut se demander si un iPhone posé sur un support motorisé apporte vraiment plus qu'un simple HomePod ou qu'un iPad en mode StandBy. Le fait de passer par Kickstarter plutôt que par une vente directe laisse aussi planer quelques doutes sur la maturité du projet. Mais bon, pour les fans de gadgets qui veulent donner une personnalité à leur iPhone, DeskMate pourrait être amusant.