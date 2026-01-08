ESR dévoile de nouveaux chargeurs CryoBoost Qi2.2 (25 W)

CryoBoost Foldable 3-in-1 : la recharge rapide en format voyage

CryoBoost 3-in-1 de bureau : silence et polyvalence

Une batterie MagSafe ultra-fine à 25 W

Qu'en penser ?



Avec cette nouvelle gamme, ESR confirme sa stratégie : exploiter le refroidissement actif pour repousser les limites de la recharge sans fil. En maintenant une température stable, CryoBoost permet de soutenir des puissances élevées plus longtemps, là où les chargeurs passifs doivent souvent réduire la vitesse pour éviter la surchauffe. Alors que Qi2.2 et la recharge à 25 W s’installent progressivement dans l’écosystème Apple, ESR se positionne comme un acteur des plus intéressants sur le terrain des accessoires compatibles iPhone, avec des produits pensés aussi bien pour la mobilité que pour le bureau.

Premier modèle annoncé,. Entièrement pliable, il descend à 15,8 mm d’épaisseur une fois replié, ce qui en fait un accessoire facile à glisser dans un sac.Malgré son format compact, il permet de. Un positionnement clairement pensé pour les utilisateurs mobiles, qui veulent une solution unique sans compromis sur la vitesse de charge.ESR décline également CryoBoost(environ 100 dollars). Pensé pour un usage sur un bureau ou une table de chevet, ce modèle conserve la recharge iPhone à 25 W, tout en ajoutant quelques raffinements., pratique pour FaceTime ou le mode StandBy. ESR a également intégré un Sleep Mode, qui désactive à la fois les LED et le ventilateur afin de garantir une recharge silencieuse et sans pollution lumineuse pendant la nuit.En complément, ESR a levé le voile sur u, annoncée comme la power bank Qi2.2 25 W la plus fine du marché, avec une épaisseur de seulement 13,8 mm. Elle aussi est capable de recharger les iPhone 17 jusqu’à 25 W, au même niveau que les chargeurs MagSafe officiels.Si ESR n’apour cette batterie, son positionnement ultra-fin pourrait séduire ceux qui cherchent une solution d’appoint performante sans alourdir leur smartphone.