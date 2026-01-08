ESR dévoile de nouveaux chargeurs CryoBoost Qi2.2 (25 W)
Par Laurence - Publié le
Profitant du CES 2026, ESR met à jour sa gamme CryoBoost avec de nouveaux accessoires compatibles Qi2.2, capables de recharger les iPhone 17 jusqu’à 25 W, soit l’équivalent des performances attendues de MagSafe. La particularité de CryoBoost reste inchangée : un système de refroidissement actif destiné à maintenir des vitesses de charge élevées sans surchauffe.
Premier modèle annoncé, le CryoBoost Foldable 3-in-1 Magnetic Charging Station, proposé à 90 dollars, mise sur la portabilité. Entièrement pliable, il descend à 15,8 mm d’épaisseur une fois replié, ce qui en fait un accessoire facile à glisser dans un sac.
Malgré son format compact, il permet de recharger simultanément un iPhone jusqu’à 25 W, une Apple Watch et des AirPods. Un positionnement clairement pensé pour les utilisateurs mobiles, qui veulent une solution unique sans compromis sur la vitesse de charge.
ESR décline également CryoBoost dans une version plus sédentaire avec le CryoBoost 3-in-1 Magnetic Charging Station (environ 100 dollars). Pensé pour un usage sur un bureau ou une table de chevet, ce modèle conserve la recharge iPhone à 25 W, tout en ajoutant quelques raffinements.
Le chargeur pour Apple Watch est détachable, et le support iPhone accepte aussi bien une utilisation en mode portrait qu’en paysage, pratique pour FaceTime ou le mode StandBy. ESR a également intégré un Sleep Mode, qui désactive à la fois les LED et le ventilateur afin de garantir une recharge silencieuse et sans pollution lumineuse pendant la nuit.
En complément, ESR a levé le voile sur une future batterie externe MagSlim de 10 000 mAh, annoncée comme la power bank Qi2.2 25 W la plus fine du marché, avec une épaisseur de seulement 13,8 mm. Elle aussi est capable de recharger les iPhone 17 jusqu’à 25 W, au même niveau que les chargeurs MagSafe officiels.
Si ESR n’a pas encore communiqué de prix ni de date précise pour cette batterie, son positionnement ultra-fin pourrait séduire ceux qui cherchent une solution d’appoint performante sans alourdir leur smartphone.
Avec cette nouvelle gamme, ESR confirme sa stratégie : exploiter le refroidissement actif pour repousser les limites de la recharge sans fil. En maintenant une température stable, CryoBoost permet de soutenir des puissances élevées plus longtemps, là où les chargeurs passifs doivent souvent réduire la vitesse pour éviter la surchauffe. Alors que Qi2.2 et la recharge à 25 W s’installent progressivement dans l’écosystème Apple, ESR se positionne comme un acteur des plus intéressants sur le terrain des accessoires compatibles iPhone, avec des produits pensés aussi bien pour la mobilité que pour le bureau.
CryoBoost Foldable 3-in-1 : la recharge rapide en format voyage
CryoBoost 3-in-1 de bureau : silence et polyvalence
Une batterie MagSafe ultra-fine à 25 W
Qu'en penser ?
