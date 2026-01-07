XGIMI dévoile le TITAN Noir Max : la vidéoprojection professionnelle ouverte au grand public
Après une première incursion remarquée sur le marché professionnel, XGIMI revient au CES 2026 avec une nouvelle évolution majeure de sa gamme haut de gamme. Baptisé TITAN Noir Max, ce nouveau vidéoprojecteur ambitionne de franchir un cap décisif : offrir une qualité d’image digne des environnements professionnels, tout en restant accessible et simple à utiliser pour le grand public.
Une image pensée comme un outil narratif
Là où le TITAN original, lancé l’an dernier, marquait l’entrée de XGIMI dans les usages créatifs et audiovisuels avancés, le TITAN Noir Max s’appuie sur les retours de designers, producteurs, professionnels de l’image et utilisateurs exigeants pour affiner la formule. Le résultat se veut davantage polyvalent : un projecteur capable de s’intégrer aussi bien dans un salon familial, une salle home cinéma ou un studio créatif haut de gamme.
Au cœur de son produit, XGIMI met en avant son IRIS dynamique le plus avancé à ce jour. Celui-ci permet d’atteindre un contraste natif de 10 000:1, un chiffre qui ne se limite pas à la fiche technique, mais qui se traduit par une lecture plus profonde et plus expressive des images.
Ce système joue un rôle central dans l’atmosphère des scènes. Les détails fins — reflets urbains sur une chaussée mouillée, textures de tissus à peine éclairés, nuances d’ombre sur un visage — gagnent en présence sans jamais écraser l’image. Les hautes lumières conservent leur précision, les zones sombres leur lisibilité, et l’ensemble contribue à une immersion plus naturelle, plus cinématographique.
Une nouvelle architecture
Pour accompagner cette montée en gamme, XGIMI a entièrement repensé la conception interne du TITAN Noir Max. Le projecteur repose sur une architecture DMD SST optimisée, capable de supporter des densités de puissance lumineuse plus élevées.
Ce système s’appuie sur une dissipation thermique améliorée, permettant d’évacuer efficacement la chaleur au niveau de la puce. L’objectif est double : garantir une luminosité stable dans le temps et réduire les contraintes thermiques, un point clé pour les environnements de projection intensifs ou prolongés.
Cette approche renforce également la fiabilité globale du projecteur, un critère essentiel pour les usages professionnels, tout en conservant une simplicité d’utilisation proche des modèles grand public.
Un projecteur pensé pour les pros… et les passionnés
Avec le TITAN Noir Max, XGIMI cherche clairement à faire tomber la frontière entre projection professionnelle et usage domestique. Pour les créateurs et les studios, le projecteur offre la stabilité, la précision et la cohérence colorimétrique nécessaires aux travaux exigeants.
Pour les familles et les amateurs de cinéma ou de jeux vidéo, il promet une expérience immersive, capable de transformer un simple mur en écran de cinéma. L’utilisateur n’est pas confronté à une machine complexe (avec des réglages fastidieux), mais à un dispositif pensé pour délivrer une qualité visuelle constante.
Qu'en penser ?
Avec ce nouveau modèle, XGIMI ne se contente pas d’améliorer un produit existant. La marque affirme une stratégie : démocratiser la vidéoprojection haut de gamme, en proposant une image d’une profondeur et d’une richesse jusqu’ici réservées aux environnements les plus spécialisés.