XGIMI dévoile le TITAN Noir Max : la vidéoprojection professionnelle ouverte au grand public

Une image pensée comme un outil narratif

Une nouvelle architecture

Un projecteur pensé pour les pros… et les passionnés

Qu'en penser ?



Avec ce nouveau modèle, XGIMI ne se contente pas d’améliorer un produit existant. La marque affirme une stratégie : démocratiser la vidéoprojection haut de gamme, en proposant une image d’une profondeur et d’une richesse jusqu’ici réservées aux environnements les plus spécialisés.

Là où le TITAN original, lancé l’an dernier, marquait l’entrée de XGIMI dans les usages créatifs et audiovisuels avancés, le TITAN Noir Max s’appuie sur les retours de designers, producteurs, professionnels de l’image et utilisateurs exigeants. Le résultat se veut: un projecteur capable de s’intégrer aussi bien dans un salon familial, une salle home cinéma ou un studio créatif haut de gamme.Au cœur de son produit, XGIMI met en avant son IRIS dynamique le plus avancé à ce jour.un chiffre qui ne se limite pas à la fiche technique, mais qui se traduit par une lecture plus profonde et plus expressive des images.Ce système joue un rôle central dans l’atmosphère des scènes.— reflets urbains sur une chaussée mouillée, textures de tissus à peine éclairés, nuances d’ombre sur un visage —. Les hautes lumières conservent leur précision, les zones sombres leur lisibilité, et l’ensemble contribue à une immersion plus naturelle, plus cinématographique.Pour accompagner cette montée en gamme, XGIMI a entièrement repensé la conception interne du TITAN Noir Max. Le projecteur repose sur uneCe système s’appuie sur une, permettant d’évacuer efficacement la chaleur au niveau de la puce. L’objectif est double : garantir une luminosité stable dans le temps et réduire les contraintes thermiques, un point clé pour les environnements de projection intensifs ou prolongés., un critère essentiel pour les usages professionnels, tout en conservant une simplicité d’utilisation proche des modèles grand public.Avec le TITAN Noir Max, XGIMI cherche clairement à. Pour les créateurs et les studios, le projecteur offre la stabilité, la précision et la cohérence colorimétrique nécessaires aux travaux exigeants.Pour les familles et les amateurs de cinéma ou de jeux vidéo,, capable de transformer un simple mur en écran de cinéma. L’utilisateur n’est pas confronté à une machine complexe (avec des réglages fastidieux), mais à un dispositif pensé pour délivrer une qualité visuelle constante.