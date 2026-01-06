Samsung vient-il de dévoiler l'écran de l’iPhone pliable ?
Chaque année, Apple est absente du CES, mais pour autant Samsung pourrait bien avoir dévoilé un petit détail de l'iPhone fold. En effet sur son stand, Samsung Display a brièvement présenté un nouvel écran OLED pliable sans pli visible, avant que la démonstration ne soit — comme par hasard — retirée. Mais cette présentation éclair, a suffi pour attirer l’attention — notamment parce que Samsung est le principal fournisseur d’écrans OLED d’Apple.
Un pli encore perceptible sur le Z Fold 7
Selon SamMobile, qui a pu observer le test avant sa disparition, la nouvelle dalle ne présente
aucun pli visible, contrairement à l’écran actuellement utilisé sur le Galaxy Z Fold 7. Ce détail est loin d’être anodin, car le pli reste l’une des principale faiblesse des smartphones pliables !
Le Galaxy Z Fold 7 affiche déjà des progrès notables en matière de réduction du pli central. Dans la majorité des situations, celui-ci se fait discret, mais il demeure visible sous certains angles de vue, notamment en lumière rasante.
Le nouveau panneau présenté par Samsung Display irait beaucoup plus loin. Le Sud-Coréen affirme offrir
un affichage totalement homogène, texte compris, quel que soit l’angle de vision. Pour le moment, cette avancée serait destinée au futur Galaxy Z Fold 8, mais elle pourrait bien intéresser directement Apple, à l’heure où la firme californienne impose des exigences particulièrement strictes à ses fournisseurs.
Une technologie clé commune à Apple et Samsung
En juillet dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait que Samsung et Apple utiliseraient une technologie similaire pour leurs prochains écrans pliables : une plaque métallique micro-perforée au laser, fournie par la société sud-coréenne Fine M-Tec.
Ce composant joue un rôle central dans la disparition du pli. Elle permet de répartir les contraintes mécaniques générées lors de la flexion, réduisant la concentration de stress au centre de l’écran. Le résultat serait donc à la hauteur des espérances : une surface plus uniforme et un pli fortement atténué, voire invisible.
Apple aurait toutefois conçu sa propre structure de panneau, incluant la méthode de laminage et les matériaux utilisés. Même si la technologie de base est partagée, l’écran de l’iPhone pliable devrait donc se distinguer de celui du Galaxy Z Fold 8.
Des dimensions et un format très différents
Les différences entre Apple et Samsung ne s’arrêtent pas à la technologie interne. Les dimensions de l’écran devraient également marquer une rupture.
Le Galaxy Z Fold 7 propose actuellement 6,5 pouces une fois fermé et 8 pouces une fois ouvert, avec un format 21:9 plié et 20:18 déplié. A contrario, les rumeurs évoquent pour l’iPhone Fold, un écran de 5,3 à 5,5 pouces fermé, 7,5 à 7,8 pouces ouvert, avec un ratio proche du 4:3 une fois déplié.
Ce choix rendrait l’iPhone pliable plus large et plus trapu, se rapprochant davantage de l’expérience d’un iPad mini, plutôt que du format allongé privilégié par Samsung.
Qu'en penser ?
Samsung n’a fourni aucune explication officielle sur le retrait rapide du banc de démonstration au CES. Mais cette présentation avortée laisse penser que les exigences d’Apple en matière d’écran sans pli ont contribué à faire monter le niveau technologique — y compris pour les produits Samsung eux-mêmes.
Une inconnue majeure demeure toutefois, celle de la durabilité à long terme. Si un écran sans pli améliore nettement l’expérience visuelle, il devra aussi démontrer sa capacité à résister à des milliers de cycles d’ouverture et de fermeture.
Le Galaxy Z Fold 8 est attendu pour l’été 2026, tandis que l’iPhone pliable devrait entrer en production de masse cette année, pour un lancement envisagé autour de la mi-septembre. Si les promesses observées au CES se confirment, Apple pourrait bien faire de l’écran sans pli l’un des arguments majeurs de son entrée tardive, mais ambitieuse, sur le marché des smartphones pliables.