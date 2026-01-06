Samsung vient-il de dévoiler l'écran de l’iPhone pliable ?

Qu'en penser ?



Samsung n’a fourni aucune explication officielle sur le retrait rapide du banc de démonstration au CES. Mais cette présentation avortée laisse penser que les exigences d’Apple en matière d’écran sans pli ont contribué à faire monter le niveau technologique — y compris pour les produits Samsung eux-mêmes.



Une inconnue majeure demeure toutefois, celle de la durabilité à long terme. Si un écran sans pli améliore nettement l’expérience visuelle, il devra aussi démontrer sa capacité à résister à des milliers de cycles d’ouverture et de fermeture.



Le Galaxy Z Fold 8 est attendu pour l’été 2026, tandis que l’iPhone pliable devrait entrer en production de masse cette année, pour un lancement envisagé autour de la mi-septembre. Si les promesses observées au CES se confirment, Apple pourrait bien faire de l’écran sans pli l’un des arguments majeurs de son entrée tardive, mais ambitieuse, sur le marché des smartphones pliables.