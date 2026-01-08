Allons bon, Disney+ va proposer des vidéos verticales façon TikTok
Par Vincent Lautier - Publié le
La plateforme de streaming a annoncé lors du CES 2026 l'arrivée prochaine d'un flux de vidéos courtes en format vertical directement dans son application. Avec ça, Disney espère séduire les jeunes générations habituées à TikTok et Instagram Reels.
Une nouvelle façon de consommer Disney
Lors de sa conférence dédiée aux annonceurs au CES de Las Vegas, Disney a officialisé un virage stratégique pour sa plateforme de streaming. Disney+ va intégrer un flux de vidéos verticales pensé pour la consommation sur smartphone. Erin Teague, vice-présidente exécutive en charge des produits chez Disney Entertainment, a précisé que ce nouveau format proposerait un mélange de contenus courts originaux, de clips issus des réseaux sociaux et de séquences retravaillées tirées des films et séries du catalogue. Le déploiement est prévu aux États-Unis dans le courant de l'année 2026, sans date précise pour chez nous en Europe.
Un pari sur la Gen Z et la Gen Alpha
Disney ne cache pas ses intentions : il s'agit de capter l'attention des plus jeunes. Erin Teague l'a dit clairement lors de la présentation : la Gen Z et la Gen Alpha ne pensent pas nécessairement à s'asseoir pour regarder un contenu de deux heures et demie sur leur téléphone. Les vidéos verticales sont présentées comme des expériences courtes et faciles à consommer, ce que la dirigeante appelle du contenu
snackable. Disney insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de simples bandes-annonces, mais d'un service à part entière qui viendra enrichir l'offre existante.
ESPN a ouvert la voie
Cette idée n'arrive pas de nulle part. L'an dernier, Disney avait déjà testé le format vertical sur l'application ESPN avec les
Verts, des clips sportifs courts qui ont visiblement rencontré leur public. Le flux sera personnalisé et actualisé en temps réel selon les préférences de chaque utilisateur. Netflix a également expérimenté ce type de format récemment, preuve que l'industrie du streaming cherche à rattraper son retard sur les réseaux sociaux en matière d'engagement quotidien.
On en dit quoi ?
À titre personnel je suis un peu dubitatif face à cette annonce. D'un côté, on comprend la logique : Disney veut que ses utilisateurs ouvrent l'application tous les jours, pas seulement le week-end pour un film en famille. De l'autre, transformer Disney+ en pseudo-TikTok avec des clips de 30 secondes, ça ressemble quand même à une course à l'engagement qui oublie ce qui fait la force du catalogue. On verra si le contenu original justifie ce virage ou si on se retrouve avec des extraits de Vaiana remontés à la verticale. Après si vous voulez un conseil chers amis de chez Disney, si vous voulez séduire les jeunes, arrêter d'augmenter le prix de votre abonnement tous les 15 jours.