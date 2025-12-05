C'est officiel, Netflix rachète Warner Bros pour 83 millards de dollars (HBO, Harry Potter, etc.)
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est officiel : Netflix vient de remporter la bataille pour Warner Bros. Discovery. Le géant du streaming s'offre le studio centenaire pour 82,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise, soit 72 milliards en valeur boursière. Un séisme pour Hollywood qui redessine entièrement le paysage du divertissement et pourrait bien mettre un terme définitif à la guerre du streaming.
Netflix a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord pour racheter Warner Bros. Discovery après plusieurs semaines d'une guerre d'enchères acharnée. Le streamer a finalement devancé Paramount et Comcast en proposant 30 dollars par action, un mélange de cash et d'actions. Pour sécuriser le deal, Netflix a également accepté une clause de rupture de 5 milliards de dollars, un montant exceptionnellement élevé qui témoigne de la volonté du groupe de ne pas laisser échapper cette opportunité.
Avec cette acquisition, Netflix met la main sur l'un des catalogues les plus prestigieux d'Hollywood. On parle ici de DC Comics avec Batman, Superman et Wonder Woman, mais aussi de Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Looney Tunes et Scooby-Doo. Sans oublier HBO Max et ses productions originales. Par contre, les chaînes de télévision comme CNN, TNT Sports et les réseaux Discovery ne font pas partie du deal. Ces actifs seront séparés dans une nouvelle entité appelée Discovery Global, dont la scission devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.
Sauf que voilà, le chemin vers la finalisation est encore long. Le Département de la Justice américain préparerait déjà une contestation juridique pour des raisons antitrust. Les régulateurs européens pourraient également s'opposer à cette concentration. La Directors Guild of America a d'ailleurs exprimé de vives inquiétudes sur l'avenir de la production cinématographique si Netflix, déjà dominant, absorbe un studio historique. Les exploitants de salles de cinéma voient aussi d'un mauvais oeil cette opération qui pourrait accélérer la disparition des sorties en salle.
Difficile de ne pas voir dans ce rachat la fin d'une époque. Comme l'a résumé un analyste de Bank of America, si ce deal aboutit, la guerre du streaming est terminée et Netflix devient le maître absolu d'Hollywood. C'est un peu vertigineux quand on repense aux débuts modestes de la plateforme en 2007. Reste à savoir si les régulateurs laisseront passer un tel mastodonte, ou si cette histoire connaîtra encore quelques rebondissements. À quand un abonnement Netflix qui inclut aussi le café du matin ?
