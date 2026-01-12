iPhone 17e : tout ce que l’on sait
Par Laurence - Publié le
Introduit l’an dernier, l’iPhone 16e a marqué l’arrivée d’un nouveau modèle d’entrée de gamme dans la famille, et ce, en lieu et place de l'iPhone SE. Le pari aurait été visiblement concluant, puisque Apple préparerait son successeur, l’iPhone 17e, attendu dans quelques semaines environ.
Une puce A19 plus performante
Sans surprise, l’iPhone 17e devrait inaugurer une nouvelle génération de processeur, la puce A19, en remplacement de l’A18 actuel. Gravée selon le procédé N3P de TSMC (3 nm de troisième génération), cette puce offrirait un gain de 5 à 10 % en performances CPU. Modeste sur le papier, cette amélioration devrait être suffisante pour renforcer les performances générales du modèle par rapport aux fonctions IA (Apple Intelligence et les autres bots).
Des bordures affinées, un écran toujours classique, une Dynamic Island
Selon le média sud-coréen The Elec, l’iPhone 17e conserverait un écran de 6,1 pouces, tout en adoptant des bordures plus fines. Apple chercherait ainsi à harmoniser le design avec le reste de la gamme iPhone 17, désormais dotée d'un cadre affiné. En revanche, il ne faudrait pas s’attendre à des technologies premium : pas de ProMotion ni d’écran Always-On, des fonctionnalités toujours réservées aux modèles plus haut de gamme.
Autre évolution potentiellement majeure : l’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPhone 17e. Introduite avec l’iPhone 14 Pro, cette interface pourrait enfin remplacer l’encoche classique encore présente sur l’iPhone 16e. Si cette rumeur se confirme, l’encoche disparaîtrait définitivement de la gamme iPhone.
Une nouvelle caméra selfie avec Cadre centré
Apple aurait également prévu d’apporter au 17e la nouvelle caméra frontale Cadre centré (Center Stage), déjà introduite sur les autres modèles de la gamme iPhone 17. Ce capteur 18 MP permet de capturer des selfies en portrait ou en paysage sans rotation de l’appareil, tout en suivant automatiquement les visages et en élargissant le cadre si une seconde personne entre dans le champ. Une amélioration notable pour les appels vidéo et les créateurs de contenus.
Le retour attendu du MagSafe
C’est l’un des points les plus attendus : la compatibilité MagSafe, ce qui viendrait réparer une des manquements de l'iPhone 16e qui se limite actuellement à la recharge Qi classique à 7,5 W. L’iPhone17e pourrait enfin profiter du MagSafe à 15 W, ouvrant l’accès aux accessoires magnétiques (portefeuilles, supports, batteries externes). En revanche, les vitesses de recharge Qi2.2 à 25 W resteraient probablement réservées aux modèles plus chers.
Prix et date de sortie
Côté calendrier, l’iPhone 17e pourrait être lancé dès février-mars 2026, comme son prédécesseur, ou un peu plus tard au printemps. Son prix resterait fixé à 599 dollars, si Apple conserve la même stratégie tarifaire.
Il reste toutefois une inconnue importante : le stockage. Toute la gamme iPhone 17 démarre désormais à 256 Go, mais rien ne confirme encore que l’iPhone 17e bénéficiera du même traitement (ce qui est un peu impensable en 2026). Avec ces évolutions, l’iPhone 17e pourrait bien corriger les principales limites du 16e et s’imposer comme une véritable alternative abordable au sein de la gamme Apple.