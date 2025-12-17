iPhone 17e et 18 Pro : Apple fait un choix stratégique avec ses puces maison
Apple poursuit visiblement sa stratégie du fait maison pour les composants clés de l’iPhone. Des éléments issus du code suggèrent que l’iPhone 17e pourrait embarquer un modem maison, tandis que l'indécision serait de mise pour l'iPhone 18 Pro.
Dans le cas de l’iPhone 17e, le code interne évoque l’utilisation possible d’un modem C1 ou C1X, mais sans mentionner la puce N1. Rappelons que selon The Information, Apple aurait finalement opté pour le C1X, une évolution logique du modem C1 inauguré sur l’iPhone 16e.
Ce choix confirmerait la montée en puissance progressive des modems conçus en interne par Apple, après des années de dépendance à Qualcomm. Le C1X représenterait ainsi une version plus mature, tant en termes de performances que d’efficacité énergétique.
En revanche, l’absence apparente de la puce N1 pourrait avoir des conséquences fonctionnelles. Sans N1, l’iPhone 17e pourrait notamment ne pas prendre en charge le protocole Thread, utilisé dans l’univers de la maison connectée et de plus en plus présent dans l’écosystème Apple (HomeKit, Matter). Un compromis qui irait dans le sens du positionnement plus accessible de ce modèle.
Enfin, l'iPhone 17e devrait proposer une fonction qui faisait grandement défaut à son prédécesseur : la comptabilité MagSafe ! Il devrait également conserver une dalle OLED de 6,1 pouces limitée à 60 Hz, un capteur avant de 12 MP avec Face ID et un module arrière de 48 MP. Côté performances, il bénéficierait de la puce A19, ce qui représenterait un bond générationnel face à son prédécesseur. Le design pourrait, lui, s’inspirer de l’iPhone 15, marqué par des bords plus arrondis et une ergonomie améliorée.
Du côté des modèles haut de gamme, le tableau est nettement moins tranché. Le code fait référence à l’iPhone 18 Pro avec deux options distinctes : C1X et C2. Cette double mention laisse penser qu’Apple n’avait pas encore arrêté son choix au moment de la compilation du kit de debug.
Contrairement à l’iPhone 17e, les modèles Pro conserveraient bien la puce N1, quel que soit la puce modem retenue. Cela suggère qu’Apple entend maintenir l’ensemble des fonctionnalités réseau avancées sur ses appareils premium, même si la technologie cellulaire sous-jacente est encore en cours d’évaluation. Le modem C2, s’il est finalement retenu, marquerait une nouvelle étape dans l’indépendance technologique d’Apple, avec des performances potentiellement supérieures et une meilleure intégration avec les puces maison.
Comme souvent avec ce type de fuites, ces éléments ne constituent pas une confirmation définitive. Les spécifications finales peuvent évoluer d’ici la commercialisation, d’autant plus que ces appareils sont attendus à des échéances différentes. L’iPhone 17e serait prévu pour un lancement au printemps 2026, tandis que les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient à l’automne 2026. D’ici là, Apple pourrait affiner — ou revoir — ses choix techniques. Une chose est sûre toutefois : la transition vers des modems conçus en interne avance, mais elle se fait par étapes prudentes, avec des différences assumées entre modèles grand public et versions Pro.
iPhone 17e : vers un modem C1X, mais sans puce N1
iPhone 18 Pro : entre C1X et C2, le cœur d'Apple balance
Qu'en penser ?
