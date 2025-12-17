iPhone 17e et 18 Pro : Apple fait un choix stratégique avec ses puces maison

Qu'en penser ?



Comme souvent avec ce type de fuites, ces éléments ne constituent pas une confirmation définitive. Les spécifications finales peuvent évoluer d’ici la commercialisation, d’autant plus que ces appareils sont attendus à des échéances différentes. L’iPhone 17e serait prévu pour un lancement au printemps 2026, tandis que les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient à l’automne 2026. D’ici là, Apple pourrait affiner — ou revoir — ses choix techniques. Une chose est sûre toutefois : la transition vers des modems conçus en interne avance, mais elle se fait par étapes prudentes, avec des différences assumées entre modèles grand public et versions Pro.