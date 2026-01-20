Amazon casse le prix de l'iPhone 16e (-120€) : offrez-vous un iPhone neuf au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes intéressé par l'iPhone 16e, une promotion sur Amazon permet aujourd'hui de profiter d'un bien meilleur rapport qualité/prix.
L’iPhone 16e est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces, d’une puce A18 gravé en 3 nm compatible avec Apple Intelligence, de Face ID et d’un bouton Action. C’est aussi le premier iPhone doté du modem C1 d’Apple (compatible avec la 4G, la 5G et le WiFI 6). Il n'a en revanche ni bouton Home, ni de port Lightning mais de l'USB-C.
Sous le capot, l’iPhone 16e embarque une puce A18 (qui n'est pas tout à fait celle de l'iPhone 16) avec un CPU 6 cœurs (2 cœurs performants et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) et un GPU 4 cœurs. L'iPhone 16e est également compatible avec Apple Intelligence, ce qui n'est pas le cas des iPhone 15 par exemple (il faut impérativement un iPhone 15 Pro).
Il est le premier iPhone (et produit d'Apple) à bénéficier de sa puce maison. En effet après des années de recherches, Apple a conçu son propre modem sensé
Il dispose d'un système à une caméra 2‑en‑1 (Caméra Fusion 48 MP : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution en 24 MP et 48 MP, avec téléobjectif 2x 12 MP, stabilisation optique de l’image, et Zoom numérique jusqu’à 10x).
L’iPhone 16e bénéficie d’un capteur photo amélioré par rapport à l’iPhone SE 3. Bien qu’il conserve un objectif unique, il profite d’un excellent traitement logiciel et d’un mode plus performant, offrant ainsi des clichés de bonne qualité en basse lumière.
L’iPhone 16e se positionne comme l’option la plus accessible de la gamme, avec un prix de départ plus abordable, mais tout de même assez cher
, puisqu'il débute à 719 euros hors promotion ! Cette réduction arrive à point nommé et permet enfin de s'offrir ce modèle à un tarif réellement intéressant.
L'iPhone 16e à 599€
