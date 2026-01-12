La très pratique batterie Anker 165W en promo : ce modèle coche toutes les cases !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes comme moi et que votre sac à dos ressemble davantage à une boutique d'électronique qu'à un bagage à main, vous savez que l'autonomie est le nerf de la guerre. Entre le MacBook Pro pour monter des vidéos en déplacement, l'iPhone qui chauffe en partage de connexion et l'iPad pour les moments de détente, la quête de la batterie externe parfaite est un éternel recommencement. Mais avec sa nouvelle PowerBank 25K 165W, Anker coche de nombreuses cases.
Dès le déballage, on sent qu'on a affaire à du sérieux. Ce n'est pas une simple batterie de secours pour finir la journée, c'est une véritable réserve d'énergie. Avec ses 25 000 mAh sous le capot, elle offre une capacité monstre tout en restant autorisée en cabine avion (juste en dessous de la limite fatidique des 100 Wh, un détail crucial pour les grands voyageurs). Certes, avec ses 595 grammes, elle pèse son poids, mais la finition est impeccable et respire la solidité habituelle de la marque.
Ce qui impressionne le plus, c'est la puissance délivrée. On parle ici de 165W au total ! Concrètement, si vous branchez un seul appareil sur l'un des ports USB-C principaux, vous obtenez jusqu'à 100W. C'est suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro, très pratique lorsqu'on n'a que 20 minutes d'escale entre deux vols.
J'ai pu y brancher simultanément mon Mac, mon iPhone et mes AirPods sans que la batterie ne bronche. Elle est capable de gérer jusqu'à 4 appareils en même temps. Et grâce à la technologie ActiveShield 2.0, Anker promet de surveiller en permanence la température. De quoi rassurer ceux qui, comme moi, ont toujours une petite appréhension à laisser charger du matériel coûteux à pleine vitesse.
C'est là que Anker marque de vrais points. Fini la chasse au câble USB-C au fond du sac : cette batterie intègre deux câbles USB-C directement dans le châssis, dont un rétractable qui est vraiment pratique et robuste à l'usage et l'autre qui peut servir de dragonne (avec un système d'attache bien pensé). C'est le genre de détail qui devient indispensable une fois qu'on y a goûté.
Enfin, impossible de ne pas mentionner l'écran intelligent. Ce n'est pas juste un gadget : savoir exactement combien de watts entrent et sortent, et surtout avoir une estimation précise du temps de charge restant en heures et minutes, c'est un confort dont je ne peux plus me passer.
