Cadeau de dernière minute : une coque au look de Macintosh / iMac G3 pour iPhone

Un design rétro, mais une coque bien ancrée dans le présent

ET les fans d'iMac G3 ?

Qu'en penser ?



Comme souvent avec les produits capsules de Spigen, cette coque s’adresse avant tout aux amateurs de l’univers Apple et aux nostalgiques de ses premières heures. La marque n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. Sans prétendre rivaliser avec des coques ultra-premium vendues deux fois plus cher, ces coques offrent une qualité de fabrication cohérente avec le positionnement de Spigen : sérieuses, bien finies et fonctionnelles.

Baptisée LS MagFit, cette coque arbore sans détour les codes esthétiques des années 80.. Spigen pousse le clin d’œil assez loin : le bouton d’alimentation affiche un discret, en référence à l’écran d’accueil mythique du Mac, et un logo façon Apple vintage est apposé dans le coin inférieur du dos de la coque.. Elle est, prend en charge la recharge sans fil et intègre une protection dédiée pour le bouton de contrôle de l’appareil photo, avec un revêtement tactile permettant de conserver toutes les fonctionnalités du bouton sans compromis.Spigen a également prévudirectement intégré dans la structure de la coque, sans ajout de surépaisseur (une dragonne assortie est d'ailleurs en vente à côté). Un détail pratique, notamment pour ceux qui souhaitent sécuriser davantage leur iPhone sans alourdir son design., via la boutique officielle Spigen sur Amazon. Ce prix se situe dans la moyenne haute de la marque, mais devrait séduire les fans d’Apple sensibles au mélange de design rétro et de compatibilité moderne. Une preuve de plus que, même quatre décennies plus tard, le Macintosh continue d’influencer l’imaginaire autour des produits Apple… jusque dans les accessoires pour iPhone.Autre clin d’œil à l’iMac G3 et à l’ère Bondi Blue,. Personnellement, j'aime beaucoup le support de charge pour la montre (vendue sans le galet de charge), qui —une fois inséré— donne l’illusion d’un mini iMac posé sur le bureau.Façade bombée, boutons factices, lecteur de disque stylisé et plastique translucide rappellent immédiatement les codes esthétiques de la machine emblématique lancée sous l’ère Steve Jobs. Le tout est décliné en quatre coloris vintage :En charge, le mode réveil de watchOS prend une toute autre dimension visuelle, et transforme l’accessoire en véritable objet déco. À 1— ce qui explique sans doute sa rupture de stock régulière.