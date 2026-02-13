Cadeau de dernière minute : une coque au look de Macintosh / iMac G3 pour iPhone
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Accessoiriste bien connu, Spigen n'en finit pas de nous étonner avec des coques rétro rappelant les plus célèbres Mac : iMac G3 ou Macintosh 128K (sorti justement pour fêter son anniversaire).
Baptisée LS MagFit, cette coque arbore sans détour les codes esthétiques des années 80. Sa teinte beige-gris rappelle immédiatement le plastique des premiers Mac, tandis que sa forme légèrement arrondie évoque le design compact et monobloc du Macintosh original. Spigen pousse le clin d’œil assez loin : le bouton d’alimentation affiche un discret
Sous ses airs rétro, la LS MagFit reste une coque parfaitement adaptée aux usages actuels. Elle est compatible MagSafe, prend en charge la recharge sans fil et intègre une protection dédiée pour le bouton de contrôle de l’appareil photo, avec un revêtement tactile permettant de conserver toutes les fonctionnalités du bouton sans compromis. Les découpes sont précises, et les rebords légèrement surélevés protègent efficacement le bloc photo, le flash et les capteurs.
Spigen a également prévu un passant pour dragonne directement intégré dans la structure de la coque, sans ajout de surépaisseur (une dragonne assortie est d'ailleurs en vente à côté). Un détail pratique, notamment pour ceux qui souhaitent sécuriser davantage leur iPhone sans alourdir son design.
La coque Spigen LS MagFit Macintosh Edition pour iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max est disponible dès maintenant au prix de 36 euros, via la boutique officielle Spigen sur Amazon. Ce prix se situe dans la moyenne haute de la marque, mais devrait séduire les fans d’Apple sensibles au mélange de design rétro et de compatibilité moderne. Une preuve de plus que, même quatre décennies plus tard, le Macintosh continue d’influencer l’imaginaire autour des produits Apple… jusque dans les accessoires pour iPhone.
Autre clin d’œil à l’iMac G3 et à l’ère Bondi Blue, Spigen propose aussi d'autres accessoires pour sa série C1 pour l'iPhone, l'Apple Watch ou les AirPods. Personnellement, j'aime beaucoup le support de charge pour la montre (vendue sans le galet de charge), qui —une fois inséré— donne l’illusion d’un mini iMac posé sur le bureau.
Façade bombée, boutons factices, lecteur de disque stylisé et plastique translucide rappellent immédiatement les codes esthétiques de la machine emblématique lancée sous l’ère Steve Jobs. Le tout est décliné en quatre coloris vintage : Bondi Blue, Graphite, Ruby et Tangerine.
En charge, le mode réveil de watchOS prend une toute autre dimension visuelle, et transforme l’accessoire en véritable objet déco. À 18,99 €, le rapport style/prix est difficile à battre — ce qui explique sans doute sa rupture de stock régulière.
Comme souvent avec les produits capsules de Spigen, cette coque s’adresse avant tout aux amateurs de l’univers Apple et aux nostalgiques de ses premières heures. La marque n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. Sans prétendre rivaliser avec des coques ultra-premium vendues deux fois plus cher, ces coques offrent une qualité de fabrication cohérente avec le positionnement de Spigen : sérieuses, bien finies et fonctionnelles.
Un design rétro, mais une coque bien ancrée dans le présent
ET les fans d'iMac G3 ?
Qu'en penser ?
