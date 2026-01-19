Lexar TouchLock : un SSD compatible MagSafe et sécurisé via NFC
Lexar démarre l’année de son 30e anniversaire avec une annonce très orientée mobilité, à mi-chemin entre le stockage nomade et la protection des données. Le Lexar TouchLock Portable SSD est un disque externe compact qui mise sur une approche rare sur ce segment : combiner chiffrement matériel et déverrouillage NFC en un seul geste.
Lexar pousse aussi un format pensé pour les tournages et la création mobile : l'appareil est ultra-fin, magnétique et compatible MagSafe (pratique pour se fixer sur le dos d’un iPhone). En outre, il ne pèse que 40 grammes et annonce une résistance aux chutes jusqu’à 2 mètres, un point crucial pour un accessoire destiné à être manipulé en extérieur. La marque évoque également un contrôleur interne personnalisé visant à améliorer la stabilité et la fiabilité, notamment via une réduction de la consommation et de la chaleur.
Côtés performances, Lexar annonce jusqu’à 450 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture. Le TouchLock s’appuie sur une interface USB 3.2, ce qui est largement suffisant pour des sauvegardes photos/vidéos et des transferts réguliers, mais peut-être moins taillé pour les workflows les plus lourds. Ce SSD est compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS — une bonne nouvelle pour ceux qui naviguent entre plusieurs appareils.
Le principal argument du TouchLock, c’est sa couche de sécurité intégrée. Lexar met en avant une protection à double niveau : un chiffrement matériel AES 128 bits et une authentification NFC (communication en champ proche).
En pratique, le SSD n’est reconnu par un appareil (Mac, iPhone, PC…) qu’après authentification NFC. Et une fois débranché, il se verrouille automatiquement, évitant de laisser un disque ouvert en environnement mobile. L’idée est de proposer une sécurité renforcée sans imposer la saisie répétée d’un mot de passe, avec la possibilité d’utiliser un smartphone comme authentificateur.
Cette approche cible clairement les usages sensibles : professionnels itinérants, entreprises, administration, — mais aussi tout simplement les utilisateurs qui transportent des fichiers personnels et veulent réduire le risque en cas de perte.
Autre point mis en avant : la compatibilité avec l’application Lexar, qui permet une sauvegarde automatique des photos et vidéos sur iOS et Android, y compris les Live Photos sur iPhone.
Lexar insiste sur le fait que l’appli peut fonctionner hors ligne, sans collecte de données utilisateur, avec une sauvegarde gratuite. L’objectif est clair : transformer le SSD en alternative locale à iCloud/Google Photos pour ceux qui veulent garder leurs fichiers chez eux, sans cloud.
Le modèle est dores et déjà commercialisé, avec un prix annoncé à partir de 69,99 € en 512 Go sur Amazon, et 119,99 € en 1 To (une version 2 To est également prévue).
Avec TouchLock, Lexar vise un public plus large (backup privé + sécurité). Cette solution vient s'ajouter au Lexar Go Portable SSD avec Hub qui cible davantage les créateurs vidéo. À ce prix, le TouchLock pourrait séduire ceux qui veulent un SSD compact et
Qu'en penser ?
Avec TouchLock, Lexar vise un public plus large (backup privé + sécurité). Cette solution vient s'ajouter au Lexar Go Portable SSD avec Hub qui cible davantage les créateurs vidéo. À ce prix, le TouchLock pourrait séduire ceux qui veulent un SSD compact et
iPhone-friendly, avec une vraie approche sécurité via le verrouillage/déverrouillage NFC.