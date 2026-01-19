Lexar TouchLock : un SSD compatible MagSafe et sécurisé via NFC

Design ultra-fin, magnétique… et compatible MagSafe

Avec TouchLock, Lexar vise un public plus large (backup privé + sécurité). Cette solution vient s'ajouter au Lexar Go Portable SSD avec Hub qui cible davantage les créateurs vidéo. À ce prix, le TouchLock pourrait séduire ceux qui veulent un SSD compact et iPhone-friendly , avec une vraie approche sécurité via le verrouillage/déverrouillage NFC.

Lexar pousse aussi un format pensé pour les tournages et la création mobile : l'appareil est(pratique pour se fixer sur le dos d’un iPhone). En outre, il ne pèse que, un point crucial pour un accessoire destiné à être manipulé en extérieur. La marque évoque également un contrôleur interne personnalisé visant à améliorer la stabilité et la fiabilité, notamment via une réduction de la consommation et de la chaleur.Côtés performances,. Le TouchLock s’appuie sur une interface USB 3.2, ce qui est largement suffisant pour des sauvegardes photos/vidéos et des transferts réguliers, mais peut-être moins taillé pour les workflows les plus lourds. Ce SSD est— une bonne nouvelle pour ceux qui naviguent entre plusieurs appareils.. Lexar met en avant une protection à double niveau : un chiffrement matériel AES 128 bits et une authentification NFC (communication en champ proche).En pratique,. Et une fois débranché, il se verrouille automatiquement, évitant de laisser un disque ouvert en environnement mobile. L’idée est de proposer une sécurité renforcée sans imposer la saisie répétée d’un mot de passe, avec la possibilité d’utiliser un smartphone comme authentificateur.: professionnels itinérants, entreprises, administration, — mais aussi tout simplement les utilisateurs qui transportent des fichiers personnels et veulent réduire le risque en cas de perte.Autre point mis en avant :, qui permet une, sans collecte de données utilisateur, avec une sauvegarde gratuite. L’objectif est clair : transformer le SSD en alternative locale à iCloud/Google Photos pour ceux qui veulent garder leurs fichiers chez eux, sans cloud.