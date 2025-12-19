Amazon déstocke les SSD Crucial : compacts, résistants et rapides, 2 To à 149€ !

SSD Crucial en promotion !

Crucial X9 et X10 Pro : 1Go/s, même sur Mac Apple Silicon !

Débits obtenus sur un Mac Apple Silicon

Que ce soit pour travailler sur de gros projets, ou pour installer des volumes de données importants, comme des banques de sons ou encore des jeux -le récent Baldur's Gate 3 dépasse les 100 Go, ce qui ne laissera que très peu de place sur des SSD de 256Go-De plus, ces SSD seront également utilisables sur les iPad dotés de la connectique adéquate, ainsi que sur les iPhone 15 et 16 grâce au port USB-C.Après les X8, Crucial propose les X9 Pro et X10 Pro, des versions aussi rapides que le X8 avec 1 050 Mo/s en USB-C 3.2 Gen2 à 10 Gb/s en lecture comme en écriture, etCes SSD disposent d'un châssis en aluminum avec une face recouverte de caoutchouc, d'une certification IP55 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une conception anti-choc lui permettant de résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres.Autre avantage,. Sur d'autres modèles, le contrôleur des Mac Apple Silicon implique des débits en retrait par rapport à ce que 'son obtient sur les Mac Intel. Le X10 Pro reprend le même format mais propose des débits atteignants 2 100 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture. Attention toutefois, il ne sera pas possible de profiter de ces performances sur les Mac actuels, car l'USB-C 3.2 Gen 2x2 n'est pas pris en charge (il faudra vérifier que vos autres machines sont compatibles pour espérer atteindre les débits promis par le constructeur).Attention,Le X9 Pro propose des la mémoire de type TLC, contre QLC sur le X9, ainsi qu'en certification IP55 (absente sur le X9), le boitier est en aluminium sur le X9 Pro et en plastique sur le X9, et la garantie est de 5 ans sur le Pro et 3 ans sur le X9.