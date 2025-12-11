Chrome intègre Gemini sur l’iPhone : Siri toujours à la traine ?

Google Chrome Google Télécharger

Avec cette intégration directe dans l'app Chrome sur l'iPhone, Google s’assure une présence IA forte au cœur d’iOS, à un moment où Apple peine à convaincre avec les fonctions IA. Pour les utilisateurs iPhone réfractaires à changer de navigateur, Gemini pourrait devenir l’alternative IA la plus accessible en attendant l’ouverture éventuelle d’Apple Intelligence à d’autres services, et surtout l'arrivée tant attendue de Siri intelligent, qui est de plus en plus en retard.

Sur iPhone comme sur iPad, une mise à jour de Chrome (version 143) introduit une nouvelle icône dans la barre d’adresse, à savoir le bouton Google Lens est remplacé parEn le touchant, un panneauapparaît avec deux options : Search screen (qui correspond à l’ancienne fonction Lens) et(dont le nom parle de lui-même). En lançant cette dernière, une fenêtre s’ouvre directement au-dessus de la page web en cours. L’URL du site est automatiquement partagée avec l’IA — un bouton X permet d’interrompre ce partage.L’intégration vise clairement à. Google met en avant plusieurs actions rapides, comme led'une page web, l'obtention deou la synthèse d’un article. Il peut aussià partir des informations de la page et de sources similaires.Enfin pour les, l'assistant proposera des explications pour les textes techniques, scientifiques ou juridiques. Histoire de vérifier que l'utilisateur a bien compris, il pourra proposerpour s’auto-évaluer à partir du contenu lu (pratique pour les ados qui buchent sur un sujet).Au niveau du design,: la page web demeure visible en arrière-plan, ce qui facilite les allers-retours. Un bouton permet d’ouvrir une nouvelle conversation, tandis que le menu supplémentaire adopte la nouvelle esthétique. À ce stade, aucun sélecteur de modèle IA n’est proposé :Pour en bénéficier, il faudra également être connecté à Chrome, Gemini devra être désactivé en navigation privée (Incognito). Enfin le déploiement est progressif, même sur Chrome 143Parmi les autres nouveautés sur l'app iOS de Chrome, on note, des conseils personnalisés sur la page Nouvel Onglet et plusieurs optimisations de performance et de stabilité.