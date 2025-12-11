Chrome intègre Gemini sur l’iPhone : Siri toujours à la traine ?
Par Laurence - Publié le
Google active une nouvelle étape de son offensive IA sur mobile. Après plusieurs mois de tests annoncés en septembre, Chrome pour iOS commence à déployer l’intégration native de Gemini, l’assistant conversationnel qui remplace progressivement Google Assistant dans l’écosystème. Cette évolution se veut tout aussi discrète que stratégique, et transforme le navigateur en véritable outil d’analyse et de consultation intelligente.
Sur iPhone comme sur iPad, une mise à jour de Chrome (version 143) introduit une nouvelle icône dans la barre d’adresse, à savoir le bouton Google Lens est remplacé par un pictogramme à l'effigie de Gemini.
En le touchant, un panneau
L’intégration vise clairement à simplifier la consultation de contenus longs ou complexes. Google met en avant plusieurs actions rapides, comme le Résumé intelligent d'une page web, l'obtention de points clés ou la synthèse d’un article. Il peut aussi générer une liste de questions/réponses à partir des informations de la page et de sources similaires.
Enfin pour les notions complexes, l'assistant proposera des explications pour les textes techniques, scientifiques ou juridiques. Histoire de vérifier que l'utilisateur a bien compris, il pourra proposer une sorte de quiz de révision pour s’auto-évaluer à partir du contenu lu (pratique pour les ados qui buchent sur un sujet).
Au niveau du design, l’interface est flottante : la page web demeure visible en arrière-plan, ce qui facilite les allers-retours. Un bouton permet d’ouvrir une nouvelle conversation, tandis que le menu supplémentaire adopte la nouvelle esthétique Liquid Glass. À ce stade, aucun sélecteur de modèle IA n’est proposé : Gemini sert de moteur unique.
L’intégration est pour l’instant réservée aux États-Unis, avec Chrome configuré en anglais. Pour en bénéficier, il faudra également être connecté à Chrome, Gemini devra être désactivé en navigation privée (Incognito). Enfin le déploiement est progressif, même sur Chrome 143
Parmi les autres nouveautés sur l'app iOS de Chrome, on note l'arrivée du paiement biométrique pour éviter de saisir le code CVC lors des achats, des conseils personnalisés sur la page Nouvel Onglet et plusieurs optimisations de performance et de stabilité.
Avec cette intégration directe dans l'app Chrome sur l'iPhone, Google s’assure une présence IA forte au cœur d’iOS, à un moment où Apple peine à convaincre avec les fonctions IA. Pour les utilisateurs iPhone réfractaires à changer de navigateur, Gemini pourrait devenir l’alternative IA la plus accessible en attendant l’ouverture éventuelle d’Apple Intelligence à d’autres services, et surtout l'arrivée tant attendue de Siri intelligent, qui est de plus en plus en retard.
apparaît avec deux options : Search screen (qui correspond à l'ancienne fonction Lens) et Ask Gemini (dont le nom parle de lui-même). En lançant cette dernière, une fenêtre s'ouvre directement au-dessus de la page web en cours. L'URL du site est automatiquement partagée avec l'IA — un bouton X permet d'interrompre ce partage.
Au niveau du design, l'interface est flottante : la page web demeure visible en arrière-plan, ce qui facilite les allers-retours. Un bouton permet d'ouvrir une nouvelle conversation, tandis que le menu supplémentaire adopte la nouvelle esthétique Liquid Glass. À ce stade, aucun sélecteur de modèle IA n'est proposé : Gemini sert de moteur unique.
Parmi les autres nouveautés sur l'app iOS de Chrome, on note l'arrivée du paiement biométrique pour éviter de saisir le code CVC lors des achats, des conseils personnalisés sur la page Nouvel Onglet et plusieurs optimisations de performance et de stabilité.
Avec cette intégration directe dans l'app Chrome sur l'iPhone, Google s'assure une présence IA forte au cœur d'iOS, à un moment où Apple peine à convaincre avec les fonctions IA. Pour les utilisateurs iPhone réfractaires à changer de navigateur, Gemini pourrait devenir l'alternative IA la plus accessible en attendant l'ouverture éventuelle d'Apple Intelligence à d'autres services, et surtout l'arrivée tant attendue de Siri intelligent, qui est de plus en plus en retard.