Apple réussit son retour en force sur ce marché ultra concurrentiel

Un marché chinois en léger recul… mais Apple en forte hausse

L’iPhone 17 Pro boosté par un nouveau design photo

iPhone Air : un démarrage plus compliqué

Qu'en penser ?



Ce retour d’Apple en tête sur le dernier trimestre 2025 arrive à un moment clé : la Chine est devenue un terrain de confrontation directe entre marques nationales agressives, cycles de renouvellement plus lents, et pression politique/économique.



Réussir à y afficher une croissance à deux chiffres, alors même que le marché recule, est donc un indicateur fort — et un rappel que l’iPhone reste capable de déclencher des vagues d’achat quand Apple aligne bon produit, bon positionnement… et disponibilité.

Dans sa dernière étude,indique que, un contexte difficile attribué à une demande plus prudente et à un environnement prix tendu.Apple aurait suivi le chemin inverse : ses livraisons d’iPhone auraient progressé de 28 % sur un an (Q4 2025 vs Q4 2024). Ainsi, Apple aurait pris la première place en fin d’année, avec 21,8 % de part de marché en Chine sur le trimestre. Un an plus tôt, la marque se situait autour de 16,8 %, derrière vivo.. L’institut cite une traction solide pour les modèles Pro, portés par un nouveau design distinctif de caméra, ainsi qu’une montée en puissance rapide de la production.Autre élément intéressant :notamment parce qu’Apple aurait proposé le double de stockage par rapport à l’équivalent de l’an dernier, à prix constant — un détail qui peut compter dans un marché ultra sensible au rapport équipement/prix.. Selon l’analyste Ivan Lam (), la combinaison lancement tardif et compromis entre finesse et fiche technique aurait freiné son départ. Mais, notamment pour la transition potentielle du marché vers des iPhone eSIM-only en Chine.Au-delà du trimestre, Counterpoint partage également le classement annuel. En 2025, Apple termine 2e sur les livraisons en Chine avec 16,7 %, juste derrière Huawei (16,9 %), et devant vivo (16,4 %). En croissance annuelle, Apple progresserait de 7,5 %, tandis que Xiaomi serait deuxième en hausse (+4,3 %).rapporte également que cette progression d’Apple se serait faite au détriment de certains concurrents, évoquant des reculs marqués chez Huawei et Xiaomi sur le trimestre, dans un marché global en baisse.