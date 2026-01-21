Apple réussit son retour en force sur ce marché ultra concurrentiel
Dans un marché chinois sous tension, Apple signe un retour remarqué. Apparemment, la firme a réussi à surperformer sur la fin d’année 2025 grâce à la gamme iPhone 17, au point de reprendre la tête des livraisons de smartphones en Chine au 4e trimestre 2025. Voilà bien un signal important, alors que la Chine reste l’un des marchés les plus stratégiques — et les plus compétitifs — pour l’iPhone. D'autant qu'elle présentera ses résultats la semaine prochaine !
Dans sa dernière étude, Counterpoint Research indique que les livraisons de smartphones en Chine ont reculé de 1,6 % au quatrième trimestre 2025, un contexte difficile attribué à une demande plus prudente et à un environnement prix tendu.
Apple aurait suivi le chemin inverse : ses livraisons d’iPhone auraient progressé de 28 % sur un an (Q4 2025 vs Q4 2024). Ainsi, Apple aurait pris la première place en fin d’année, avec 21,8 % de part de marché en Chine sur le trimestre. Un an plus tôt, la marque se situait autour de 16,8 %, derrière vivo.
Counterpoint attribue directement cette performance à la bonne dynamique de l’iPhone 17, et notamment de la gamme Pro. L’institut cite une traction solide pour les modèles Pro, portés par un nouveau design distinctif de caméra, ainsi qu’une montée en puissance rapide de la production.
Autre élément intéressant : les modèles de base auraient aussi bien performé, notamment parce qu’Apple aurait proposé le double de stockage par rapport à l’équivalent de l’an dernier, à prix constant — un détail qui peut compter dans un marché ultra sensible au rapport équipement/prix.
Le rapport évoque aussi le cas de l’iPhone Air, dont le lancement aurait été retardé et qui pèserait seulement une part faible dans les ventes. Selon l’analyste Ivan Lam (Counterpoint), la combinaison lancement tardif et compromis entre finesse et fiche technique aurait freiné son départ. Mais le cabinet le présente malgré tout comme un produit important à long terme, notamment pour la transition potentielle du marché vers des iPhone eSIM-only en Chine.
Sur l’année 2025, Apple frôle Huawei. Au-delà du trimestre, Counterpoint partage également le classement annuel. En 2025, Apple termine 2e sur les livraisons en Chine avec 16,7 %, juste derrière Huawei (16,9 %), et devant vivo (16,4 %). En croissance annuelle, Apple progresserait de 7,5 %, tandis que Xiaomi serait deuxième en hausse (+4,3 %). Bloomberg rapporte également que cette progression d’Apple se serait faite au détriment de certains concurrents, évoquant des reculs marqués chez Huawei et Xiaomi sur le trimestre, dans un marché global en baisse.
Ce retour d’Apple en tête sur le dernier trimestre 2025 arrive à un moment clé : la Chine est devenue un terrain de confrontation directe entre marques nationales agressives, cycles de renouvellement plus lents, et pression politique/économique.
Réussir à y afficher une croissance à deux chiffres, alors même que le marché recule, est donc un indicateur fort — et un rappel que l’iPhone reste capable de déclencher des vagues d’achat quand Apple aligne bon produit, bon positionnement… et disponibilité.
