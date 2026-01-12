Apple choisit Google Gemini pour Siri Intelligent !

Confirmation !

Après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour les Apple Foundation Models, et nous sommes enthousiastes quant aux nouvelles expériences innovantes que cela permettra d’offrir à nos utilisateurs

Une arrivée prévue avec... iOS 26.4

Un Siri plus personnel, contextuel et proactif

Qu'en penser ?



Le choix de Google Gemini illustre un tournant pragmatique chez Apple. Face à un retard de plus en plus importants, un Siri moribond et des réorganisations internes (dont le pillage de ses équipes), plutôt que de chercher à tout internaliser, la firme préfère donc s’appuyer sur le modèle le plus avancé du marché, tout en l’intégrant à ses propres modèles et à son écosystème logiciel. Mais avait-elle vraiment le choix ?



Cette collaboration rappelle que, malgré leur rivalité historique, Apple et Google restent des partenaires clés dans plusieurs domaines stratégiques. Avec Siri nouvelle génération, la firme californienne pourrait enfin combler ses manques face aux assistants conversationnels modernes et offrir une expérience IA réellement utile, intégrée et fluide sur iPhone, iPad et Mac.



L'avenir dira comment Apple communiquera auprès du grand public sur ce partenariat inattendu (notamment au niveau de la protection des données et la confidentialité) et surtout si cette nouvelle version de Siri tiendra enfin toutes ses promesses.

Dans un communiqué transmis au média américain,mettant fin aux spéculations autour d’un éventuel partenariat avec OpenAI ou d’un développement exclusivement interne.. Elle marquera une étape clé dans la transformation de l’assistant vocal, dont les évolutions avaient été initialement présentées lors de la WWDC 2024, avant d’être repoussées.Apple avait reconnu l’an dernier que ces fonctionnalités nécessitaient davantage de temps pour atteindre le niveau de qualité et de fiabilité attendu. Ce délai semble avoir permis à la firme de revoir sa stratégie technologique (ou alors de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas trop le choix).L’assistant sera capable d’exploiter les informations présentes dans les applications Apple, comme Mail, Messages ou Calendrier, tout en restant dans le cadre des règles strictes de confidentialité revendiquées par Apple. À cela s’ajouteraientde ce qui s’affiche à l’écran et des contrôles plus profonds au sein des applications, permettant d’enchaîner des actions complexes par la voix.