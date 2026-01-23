Pourquoi l’app Météo de l’iPhone raconte parfois n’importe quoi (et comment s’y retrouver)
Par Laurence - Publié le
Le constat n’est pas isolé : faut-il vraiment se fier à l’app Météo de l’iPhone. La question s’est reposée ce weekend à l’approche d’une tempête déferlant sur une large partie des États-Unis. Face aux phénomènes météorologiques, les prévisions affichées sont parfois délirantes — comme ici des cumuls de neige annoncés à des niveaux improbables. Entre données brutes et manque de contexte, voici pourquoi il faut parfois se méfier de votre iPhone.
Le problème ne vient pas d'une erreur de calcul d'Apple, mais bien de sa présentation. Là où un expert va croiser plusieurs scénarios, l'app Météo affiche une seule donnée brute, souvent dix-quinze jours à l'avance. Elle affiche souvent le résultat d'un seul modèle de prévision sans expliquer les marges d'erreur. Or, prévoir 80 cm de neige à une telle échéance est impossible au vu du nombre de variantes.
Lorsqu’un météorologue professionnel prépare son bulletin, il ne se contente pas de lire un chiffre. Il croise plusieurs modèles météo (qui se mettent à jour plusieurs fois par jour), regarde des tendances, compare des scénarios, et suit les recommandations des services météos.
En mettant la donnée brute directement dans votre main, Apple oublie l'essentiel : le contexte. Parfois le chiffre tombe juste, mais c'est souvent un coup de chance parmi une multitude de scénarios possibles.
La frustration gagne les experts. Certains, comme le météorologue américain Marc Weinberg, qualifient carrément l'app de
Mais l'app Météo n'est pas à jeter à la corbeille ! Elle reste excellente pour le court terme (moins de 48h) et les alertes immédiates. Mais pour les phénomènes violents, il est vrai que certaines informations sont plus exactes, notamment si elles s'appuient sur les stations locales (et sont validées par des humains qui connaissent votre région).
Evidemment, chacun a ses chouchous ! Mais les solutions alternatives existent pour croiser les informations. D'ailleurs comme pour s'informer de l'actualité, c'est tout aussi logique d'avoir plusieurs applications dédiées !
Météo CARROT : Alertes & Radar : l'application météo la plus déjantée de l'App Store est en réalité ultra-complète ! Elle permet de choisir ses sources de données, la personnalité de son présentateur météo, accéder à des cartes satellites (si vous voyez approcher un cyclone, il y a des chances pour que cela vente), accomplir des quêtes, écouter des playlists, installer un widget qui insulte le temps. Elle possède une formule gratuite et des services sur abonnement.
WeatherPro est une application plus traditionnelle dans son approche mais très complète. Elle propose des formules gratuite et payante (cette dernière permet d’avoir le détail d’heures en heures ce qui est bien pratique quand vous habitez près de la mer).
Mercury Weather, que j’ai découvert l'année dernière, est une alternative sobre, précise mais très efficace. Le design de l’interface devrait ravir les puristes. Personnellement, je la trouve très fine dans ses prédictions qui sont mises à jour assez régulièrement. La version gratuite donne droit à de nombreuses informations concernant votre localisation.
Météo: Météo Prévisions est une application assez classique, proche de celle d'Apple (peut-être un peu trop), elle reprend le système de cartes mais ne figure pas parmi mes préférées. En elle est assez complète pour une version sans abonnement.
Météo: Météo Prévisions possède une présentation sombre assez originale et plutôt reposante : il n'y pas de fonctions trop sophistiquée et les informations sont claires. En revanche, il y a de la pub (beaucoup trop pour moi et cela risque d'énerver bon nombre d'entre vous...).
Enfin grand classique, l'app Météo-France avec les alertes en temps réels et les accès directs aux sites officiels (pratique si vous habitez dans une zone inondable).
désastrepour la sécurité publique. Le reproche est simple : en période de crise, la clarté est plus importante que la donnée brute. En brouillant les messages de prévention officiels avec des prévisions extrêmes et changeantes, l'app Météo peut mettre les utilisateurs en danger ou les désensibiliser aux vraies alertes.
