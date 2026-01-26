Azar, l'app vidéo qui cartonne chez les jeunes, est-elle un danger ?
Par Laurence - Publié le
En plein débat sur l'interdiction des réseaux sociaux chez les moins de 15 ans, voilà bien une application problématique, qui s'est pourtant imposée depuis quelques mois chez les ados !
Un "Chatroulette" version 2026
connexions humaines authentiques. Dans la pratique, c’est surtout une version un peu plus propre du Chatroulette des années 2010 ont déjà connu (les plus anciens d'entre nous pourront même y voir un petit côté ICQ !) et finalement un exercice plutôt ancien.
Une appli officiellement interdite aux mineurs, oui mais...
Le problèmes est que l’application est interdite aux moins de 18 ans. Mais, lors de l’inscription, tout va très vite. Selon plusieurs témoignages que l'on peut lire ici et là dans la presse, il n’y aurait pas de vérification d’âge réellement bloquante, juste un avertissement et quelques règles de conduite (pas d’insultes, pas de captures d’écran, etc.). En pratique, l'application est facilement accessible, peu important l'âge.
S'il ne s'agissait que de papoter avec un inconnu... L'autre souci est que l'application entretient une zone d'ambiguïté : officiellement, ce n’est ni Tinder ni Snapchat. Mais derrière l'écran, la frontière est floue. L’application se situe quelque part entre réseau social, divertissement, et appli de rencontres, avec tout ce que cela implique quand des mineurs se retrouvent exposés à des adultes, dont certains ne sont pas bienveillants.
Le Monde évoque ainsi une exposition à des contenus ou des sollicitations inappropriées et des comportements violents ou intimidants, et ce, dans un environnement où la modération semble trop faible ou facilement contournable. A un moment, il a été question d'une reconnaissance faciale en temps réel pour mieux contrôler l’âge des utilisateurs. Mais en vain...
Qu'en penser ?
Le succès d’Azar est le résultat d’une mécanique de gratification immédiate : un format vidéo, un effet hasard addictif et une envie d'évasion portée par une viralité virulente chez les plus jeunes. Pourtant, ce phénomène souligne une réalité dérangeante : malgré des interfaces modernisées, les risques de fond demeurent inchangés depuis des années. Entre exposition à l'imprévu et manque de contrôle, l’expérience pose une question fondamentale : un tchat vidéo aléatoire peut-il réellement être sécurisé à grande échelle ?