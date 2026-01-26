Azar, l'app vidéo qui cartonne chez les jeunes, est-elle un danger ?

Qu'en penser ?



Le succès d’Azar est le résultat d’une mécanique de gratification immédiate : un format vidéo, un effet hasard addictif et une envie d'évasion portée par une viralité virulente chez les plus jeunes. Pourtant, ce phénomène souligne une réalité dérangeante : malgré des interfaces modernisées, les risques de fond demeurent inchangés depuis des années. Entre exposition à l'imprévu et manque de contrôle, l’expérience pose une question fondamentale : un tchat vidéo aléatoire peut-il réellement être sécurisé à grande échelle ?